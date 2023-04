Non la lavatrice ma altri 2 elettrodomestici del bagno che Cameron Diaz odia perché causa di bollette salatissime

È stata una delle dive più pagate di Hollywood ed è ancora molto amata dal pubblico, ma ha preferito una vita più tranquilla alle luci della ribalta. Questo ha portato l’attrice nata a San Diego a porre attenzione più ai consumi che non alla sua bellezza. I suoi consigli sono utili a chi vuole risparmiare.

Ha rifiutato somme che ammontavano a 100 milioni di dollari pur di preservare il suo nuovo stile di vita. Più semplicità e maggiore attenzione alle cose della quotidianità come una persona con poche pretese. Cameron Diaz ha dichiarato al podcast della BBC di non essere più interessata al suo aspetto fisico. Vivere in maniera selvaggia senza lavarsi la faccia, far accumulare polvere ai tanti prodotti di bellezza che ha in casa e sentirsi maggiormente libera. Il matrimonio è servito anche a questo. Si sente più sicura e tranquilla Cameron Diaz e le sue bollette sono diminuite. In bagno, infatti, si trovano gli elettrodomestici che consumano di più e non si parla solo della lavatrice.

La lavatrice infatti avrebbe un consumo che si aggira sui 154 kWh all’anno, i boiler hanno consumi medi intorno ai 118,2 Kw mensili mentre il phon consumerebbe 30 kWh per 15 minuti di utilizzo al giorno corrispondenti a 20 euro mensili.

È la somma che alla fine ci mette nei guai

Quindi non la lavatrice ma altri 2 elettrodomestici che Cameron Diaz non apprezza per niente: boiler e phon. Il motivo sarebbe la propensione dell’attrice di The mask a lavarsi poco e a non asciugarsi i capelli. Doccia e trattamento dei capelli non sarebbero priorità. Il suo stile di vita sarebbe molto più selvaggio. Il motivo per cui dovremmo prendere esempio è il consumo importante che gli elettrodomestici del bagno provocano incidendo pesantemente sulle nostre bollette.

Sono 8 anni che Cameron Diaz ha cambiato abitudini e anche se non ha bisogno di risparmiare, il risultato non cambia. Le bollette diminuiscono vertiginosamente quando limitiamo lo spreco soprattutto con gli elettrodomestici del bagno. E di sprechi ne esistono più di quanti immaginiamo. Una delle diatribe più accese riguarderebbe lo spazzolino da denti.

Molti dentisti dicono che lo spazzolino elettrico pulisce in maniera più approfondita dello spazzolino tradizionale. Alcuni invece sono convinti che pulirli manualmente permette di effettuare con maggiore precisione i movimenti circolari che eliminano tartaro e placche. Lo spazzolino elettrico in base alle tariffe del 2022 ci farebbe spendere fino a 5 euro all’anno. Sono somme che potremmo trovare irrisorie ma che dovremmo mettere insieme a tutti gli altri consumi della casa. Per una persona benestante potrebbero non essere importanti mentre per molti di noi lo sono e allora è meglio essere informati nei dettagli su ogni singolo consumo casalingo.

La piastra per i capelli per esempio consumerebbe circa 4,5 kWh per 60 giorni con un utilizzo ipotizzato di 3 volte a settimana e un assorbimento medio di 100 watt. Il costo mensile sarebbe di 3 euro. Trascurabile invece l’impatto del rasoio elettrico che sarebbe misurato in centesimi. Se scegliamo di vivere in maniera più selvaggia come ha fatto Cameron Diaz potremmo certamente risparmiare. Ma non è necessario esagerare. In questi casi la classica via di mezzo è quella consigliabile.