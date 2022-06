Molti sognano di diventare ricchi facendo gli imprenditori, tuttavia in Italia non è facile avviare un’impresa personale. Il franchising potrebbe essere la soluzione per avviare un’attività anche con soli 1.000 euro di partenza. Questa soluzione ha sicuramente molti vantaggi, ma anche qualche svantaggio. Scopriamo punti di forza e aree di debolezza di un’attività in franchising.

Più o meno, tutti hanno avuto il desiderio di avere un’occupazione che permettesse di fare soldi a palate. In Italia sono molte le attività di natura imprenditoriale che si possono avviare con un capitale di partenza esiguo. Per esempio, il web permette di avviare delle professioni a costo bassissimo. Alcuni esempi sono il blogger, l’influencer, il trader, il drop shipper. Ma ci sono molte altre attività nella vita reale che possono essere avviate con pochi soldi. Queste potrebbero avere un’alta capacità di successo se hanno una particolare caratteristica.

Come fare soldi velocemente e sperare di diventare ricco con una semplice soluzione, anche senza esperienza, partendo da soli 1.000 euro

Avviare un’attività in franchising ha sicuramente molti vantaggi. Specialmente per chi parte da zero nella realizzazione di un’impresa ed ha pochissimo denaro a disposizione.

Ma come funziona il contratto di franchising? In questa attività i due attori principali sono il franchisor e il franchisee. Il primo, il franchisor, concede in uso al secondo, il franchisee, il suo marchio e il suo business. In cambio il franchisee deve versare al franchisor una royalty annuale, in genere una quota degli introiti.

Ma come fare soldi velocemente e sperare di diventare ricco con il franchising? Il primo evidente vantaggio di un’attività di franchising è quello di entrare in un business consolidato con un marchio già affermato sul mercato. Il franchisee non si deve inventare nulla ma deve semplicemente applicare i consigli e i suggerimenti del franchisor. Questo aspetto è senza dubbio importante specialmente per chi non è un esperto imprenditore. Se il business fino a quel momento ha offerto forti guadagni, le probabilità di successo sono alte.

Ma essere legato strettamente alla casa madre è anche l’aspetto meno favorevole di questo business. Infatti, per chi apre un’attività in franchising gli svantaggi sono relativi alla limitata possibilità di scelta nella gestione dell’attività. Inoltre la parte dei profitti da girare all’azienda madre potrebbe essere rilevante. Il franchisor non può tenersi tutti i guadagni e questo è un altro svantaggio di questa attività.

Le attività in franchising in Italia sono centinaia ed esistono anche delle fiere dedicate a questo business. Questa soluzione offre ad un neo imprenditore la possibilità di realizzare un’impresa velocemente e a bassissimo rischio. Con il franchising una persona senza esperienza può farsi le ossa. Il franchisee, una volta diventato esperto, potrebbe anche abbandonare il franchising e puntare su un’attività con un proprio marchio.

