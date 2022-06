Tappeti di casa puliti a fondo con questi 2 trucchetti degli esperti utili a eliminare subito macchie e batteri

La casa è il nostro regno e, come tale, è importante tenerla sempre pulita e igienizzata. Vivere in una casa pulita è fondamentale non solo da un punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto, per la nostra salute. Una casa pulita, infatti, è più salubre, perché libera da sporco, germi e batteri.

Esistono, però, dei luoghi all’interno della casa che potrebbero trasformarsi in vere calamite per lo sporco. Tra questi vi sono sicuramente i tappeti. Questi, infatti, raccolgono peli di animali, polvere, residui di cibo, per non parlare dello sporco invisibile ad occhio nudo. Per questo motivo è importantissimo tenerli puliti, anche per evitare problemi di salute, come le allergie.

Ad esempio, sembra incredibile, ma per rimuovere i peli di cani, gatti e altri animali domestici basterebbero delle piccole accortezze da ripetere ogni giorno.

Per pulire in profondità i tappeti, però, esistono diverse strade. Ovviamente, la prima riguarda i prodotti specifici per la pulizia, quelli che si trovano in tutti i supermercati.

Questi prodotti eliminano bene lo sporco, ma potrebbero rivelarsi nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Ecco, quindi, perché abbiamo deciso di consigliare 2 ingredienti naturali con cui otterremo una pulizia esemplare dei nostri tappeti. Ecco di cosa si tratta.

Tappeti di casa puliti a fondo con questi 2 trucchetti degli esperti utili ad eliminare subito macchie e batteri

Il primo metodo per neutralizzare in un batter d’occhio le macchie sui tappeti passa attraverso un composto pulente molto efficace. Si prepara mischiando mezzo bicchiere di aceto bianco con mezzo bicchiere di sale grosso. Il risultato sarà un composto da passare sulle macchie e spazzolare con molta delicatezza.

Dovremo lasciare agire il composto per qualche minuto, dopodiché potremo eliminare il tutto con uno straccio bagnato. Facciamo attenzione, però, perché questa soluzione è adatta per tessuti non estremamente delicati.

L’altro metodo davvero efficace

Otterremo tappeti di casa perfettamente puliti anche utilizzando l’acqua ossigenata. Andrà benissimo quella che abbiamo in casa e che solitamente utilizziamo per disinfettare eventuali ferite.

Basterà spruzzarne un po’ sulla macchia da trattare, attraverso l’utilizzo di un nebulizzatore. Dopo qualche minuto, potremo strofinare con un panno bagnato, rimuovendo il tutto. Questo metodo è più aggressivo, e quindi, come quello consigliato precedentemente, non bisognerà utilizzarlo su tappeti troppo delicati.

