In estate non abbiamo voglia di metterci davanti ai fornelli e cucinare per ore. Si prediligono delle ricette fredde e veloci, ma che possano accontentare tutta la famiglia. Il piatto che più rappresenta l’estate è senza dubbio l’insalata di riso. Una ricetta molto semplice da eseguire. Perfetta da mangiare in ufficio, ma anche al mare.

Possiamo condirla con gli ingredienti che preferiamo. Pomodorini, verdure, tonno, uova e così via. I più golosi aggiungeranno anche la maionese. Per preparare l’insalata di riso è necessario accendere i fornelli solo per cuocere il riso. Questo piatto si conserva in frigo, anche per più giorni.

Non solo pasta fredda ma ecco un primo piatto completo e leggero perfetto da preparare anche il giorno prima

Ma se siamo stanchi della solita insalata di riso e vogliamo preparare un piatto diverso dal solito, possiamo utilizzare al posto del riso, il cous cous.

Il cous cous è un alimento a base di semola di grano duro originario del Maghreb, ma oggi diffuso in tutto il Mondo. Questo prodotto avrebbe l’indice glicemico simile a quello della pasta. Il cous cous è molto versatile e può essere preparato in tantissimi modi. Ecco che nelle prossime righe forniremo una ricetta fresca e veloce da preparare in estate.

Ingredienti:

200 g di cous cous;

150 g di tonno sott’olio;

100 g di pomodorini;

un mazzetto di rucola;

olive nere denocciolate q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Preparare questo cous cous al tonno e verdure è molto semplice. Facciamo bollire 220 ml di acqua e aggiungiamo il sale. Spegniamo il fuoco, uniamo il cous cous e 3 cucchiaini di olio EVO. Mescoliamo e copriamo con un coperchio per circa 5 minuti (oppure seguiamo le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto).

Nel frattempo, in una ciotola versiamo il tonno (precedentemente sgocciolato), i pomodorini tagliati a metà, le olive denocciolate e la rucola ben lavata. Uniamo anche il cous cous, che nel frattempo si sarà intiepidito. Aggiungiamo l’olio EVO, il sale e il pepe. Mescoliamo per far amalgamare tutti gli ingredienti.

Il nostro cous cous con tonno e verdure è già pronto. Ottimo da mangiare sulla spiaggia, metterà d’accordo tutta la famiglia. Quindi, non solo pasta fredda ma ecco una ricetta veloce e facile da preparare anche il giorno prima.

