Tanto utile per pulire cucina e bagno quanto per concimare orto e giardino

A volte lascia davvero di stucco scoprire che le cose che già conserviamo in casa sono la soluzione che cercavamo da tempo. Specialmente per quanto riguarda le pulizie di casa, possiamo scoprire un utilizzo alternativo per tanti oggetti o alimenti che danno risultati straordinari.

È il caso ad esempio dei vecchi limoni spremuti che non dovremmo mai buttare perché utilissimi nelle pulizie come sgrassante. Meno noto, forse, è l’utilizzo di un diffusissimo farmaco che molti hanno in dispensa senza sapere che è la soluzione per avere un bucato bianco e brillante.

Anche nell’articolo di oggi sveleremo una soluzione che non tutti conoscono ma tanto utile per pulire cucina e bagno quanto preziosa per le piante di casa.

Forno pulito e brillante

Se ci ritroviamo con un forno sporco e brillante quello che fa al caso nostro è il comune lievito di birra che spesso utilizziamo per i dolci. In particolare con quello secco possiamo creare una miscela davvero strepitosa per eliminare le incrostazioni del forno ed i cattivi odori.

Mischiamo il lievito in polvere con dell’acqua fino ad ottenere una pasta marroncina sufficientemente stabile. Questa andrà poi spalmata sulla superficie interna del forno e lasciare che questa agisca una notte. Il giorno successivo, spruzziamo sulla mistura di lievito ed acqua dell’aceto per rimuovere lo sporco. Con poca fatica le incrostazioni verranno via e, insieme ad esse, anche i cattivi odori provenienti dal forno.

Stessa operazione può essere compiuta per il vetro, prima applicando la mistura di lievito ed acqua e poi sciacquando con aceto.

Il trucco in bagno

Inoltre il lievito può essere usato anche per eliminare i cattivi odori provenienti dal WC.

Scaldiamo circa 300 ml di acqua in cui faremo sciogliere 10 g di lievito ed aggiungeremo un cucchiaio di zucchero per poi versare tutto nel water. Lasciamo in posa tutta la notte facendo in modo che il lievito divori i batteri responsabili del cattivo odore.

Tanto utile per pulire cucina e bagno quanto per concimare orto e giardino

Infine il lievito è anche un potente fertilizzante da utilizzare sulle piante dell’orto e del giardino. Ad esempio versare una miscela di acqua e lievito sulle radici dei pomodori ne aumenterà la produzione regalando pomodori succosi e carnosi.

Il lievito è anche un ottimo fertilizzante per piante golose di nutrimento come le melanzane e le zucchine. Inoltre, anche in terrazzo o in giardino, il lievito può giocare un ruolo interessante diventando un fertilizzante per i nostri gerani.

