L’arrivo di dicembre segna il momento in cui sarà necessario fare un resoconto dell’anno appena trascorso.

I buoni propositi per l’anno che sta per arrivare non mancheranno ma ci sarà tempo. Infatti, prima di pensare al 2022, è importante cercare di vivere al meglio i giorni che ci separano dal primo gennaio.

Chi crede nell’oroscopo avrà già cominciato a consultare le previsioni per il proprio segno zodiacale.

Tutti speriamo di trovare felicità e amore nascosti nelle parole criptiche degli oroscopi. Eppure non sempre è così anche se oggi si tratterà di tre segni zodiacali che vivranno un dicembre all’insegna dell’amore, nuovo o ritrovato.

Tanto amore per il Capricorno ma anche per 2 segni zodiacali baciati dalla fortuna a dicembre

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone ambiziose che amano avere sempre tutto sotto controllo. Fanno parte di quei segni zodiacali tanto affascinanti quanto odiati, spesso ingiustamente.

Il 2021 è stato un anno buono per questo segno e dicembre permetterà di chiudere in bellezza.

I giorni che ci separano dal nuovo anno saranno pieni di sentimento per i Capricorni di tutte le età. Infatti l’amore non sarà solo per le coppie giovani ma anche per chi ha qualche anno in più. Chi è in coppia da molto tempo, poi, riuscirà a superare gli ostacoli che si frappongono tra loro e il raggiungimento della serenità.

Sarà importante mettere da parte la razionalità per vivere la relazione giorno dopo giorno, tenendo conto che gli imprevisti possono capitare.

Dicembre sarà il mese perfetto per le coppie stabili dal momento che si prospetterà la possibilità di realizzare diversi progetti.

Ottimo il rapporto tra Cancro e Toro, due segni che riescono a completarsi a vicenda dando vita ad una relazione dalle mille potenzialità.

Attenzione, 15-28 saranno i giorni importanti da segnarsi sul calendario.

Acquario

L’Acquario è un segno zodiacale che ha vissuto un mare di cambiamenti in questo 2021. Alcuni hanno deciso di approcciarsi in modo diverso alla vita lasciando da parte le convenzioni e seguendo l’istinto.

Rispetto agli altri mesi dell’anno dicembre sarà particolarmente tranquillo. Alcuni, sempre seguendo la scia del cambiamento decideranno di mettere il punto ad un rapporto sentimentale ormai saturo.

Questo, dopo un primo momento di sofferenza, libererà l’animo e permetterà di aprirsi a nuove conoscenze. Infatti tra tutti è proprio il segno dell’Acquario a dover tenere gli occhi bene aperti. Qualcuno molto vicino potrebbe essere follemente innamorato ma i nati sotto al segno dell’Acquario ci metteranno un po’ ad accorgersene.

Un incontro che farà svoltare il mese e, soprattutto, l’anno appena trascorso. Per le coppie stabili, invece, sarà momento di progettazione e condivisione. Importante cercare di prendere di comune accordo le decisioni importanti senza, però, perdere la propria individualità.

Occhi aperti l’1 e il 9 dicembre.

Gemelli

Anche per i nati sotto al segno dei Gemelli sarà un mese all’insegna dell’amore. Dicembre sarà, infatti, molto positivo ma non bisognerà ripensare al passato né farsi prendere dalla nostalgia.

Quello che avrebbe potuto essere ma non è stato appartiene solo al passato. La vita deve proiettarsi, invece, verso il futuro senza guardarsi indietro.

Il futuro, infatti, per le coppie di lunga durata porterà alcuni cambiamenti sia in positivo che in negativo. Sarà infatti il momento di chiarire alcuni punti. Il nervosismo potrebbe rovinare alcuni rapporti, per questo meglio moderarsi.

Attenzione l’8 e il 23 dicembre perché belle cose potranno accadere. Quindi, tanto amore per il Capricorno ma anche per 2 segni zodiacali baciati dalla fortuna a dicembre.