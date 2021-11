I segni zodiacali non sono tutti uguali, alcuni sono decisamente più piacevoli di altri. Chi si interessa di oroscopo sa bene che anche il modo di porsi nei confronti degli altri varia molto da un segno all’altro.

Tra i segni zodiacali che, a lungo andare, possono farsi odiare ne troviamo alcuni che in un primo momento appaiono affabili. Inoltre, con alcuni dei segni zodiacali può diventare davvero difficile discutere in maniera civile e pacifica.

Tra questi troviamo dei segni davvero affascinanti tra cui il Leone, l’Ariete, lo Scorpione e il Capricorno. Ovviamente, poi, dipenderà tanto dal carattere della singola persona che può decisamente fare la differenza.

Affascinanti e carismatici ma anche odiati questi 4 segni zodiacali vivranno un 2022 ricco di fortuna

Chi appartiene al segno dell’Ariete riesce a dare il meglio di sé con persone che conosce poco. Simpatici ed esuberanti tendono, però, a porsi in maniera aggressiva man mano che passa il tempo. Amano particolarmente prevaricare gli altri ed imporre le loro idee, a volte anche in maniera subdola. Nella maggior parte dei casi, poi, non è ammessa la replica e gli altri si ritrovano a non poter esporre il loro pensiero liberamente.

Per questo motivo le persone cominceranno ad evitare questo segno temendo uno scontro da cui potrebbero uscire perdenti.

Il 2022 sarà all’insegna del cambiamento anche in campo lavorativo, questo potrebbe portare molti successi e guadagni.

Leone

Il secondo tra i segni zodiacali più odiati è abbastanza prevedibile. Si sta scrivendo del Leone che, come l’Ariete, con il suo carattere forte e deciso sembra molto affabile a prima vista. La vera anima della festa che a forza di voler essere al centro dell’attenzione si rende insopportabile.

I Leoni, infatti, tendono ad infastidire per la loro necessità di mettersi in mostra e di apparire sempre superiori agli altri. L’ultima parola spetta al Leone che tende a dire la sua su ogni argomento. SI tratta di atteggiamenti poco simpatici che possono dare il colpo di grazia alle relazioni con le altre persone. Questo segno vivrà un 2022 calmo e tranquillo in tutti i campi, non ci saranno particolari stravolgimenti. La fortuna sarà dalla sua parte.

Scorpione

Gli Scorpioni, carismatici e affascinanti, spesso non ci provano neppure ad apparire simpatici. Hanno modi molto sfuggenti, il che rende difficile avere un contatto con loro.

Questo, unito alla fama di essere vendicativi, fa degli Scorpioni uno dei segni più insopportabili dello zodiaco.

Quando si scontrano con qualcuno tirano fuori il peggio di sé e la loro sicurezza può suscitare l’odio degli altri. Ma agli Scorpioni importa poco avere l’approvazione di chi li circonda. La felicità non mancherà per gli Scorpioncini durante l’anno che sta per arrivare. Sarà, però necessario saper cogliere le opportunità che la vita offre.

Capricorno

I precedenti tre segni potevano essere previsti nella classifica dei più odiati ma questo ultimo stupirà. Si scriverà, infatti, del Capricorno un segno che solitamente è tra i preferiti da tutti ma che in alcuni casi potrà apparire davvero odioso.

I Capricorni tendono ad avere poca confidenza con gli estranei o, in generale, con le persone che conoscono poco.

Questo li rende difficili da capire, soprattutto all’inizio di una relazione. Inoltre, con la loro necessità di fare tutto alla perfezione possono trasformare in un incubo anche un semplice aperitivo. Il 2022 dei Capricorno sarà ottimo, dal punto di vista lavorativo si presenteranno nuove opportunità mentre in amore regnerà la stabilità. Ecco perché affascinati e carismatici ma anche odiati questi 4 segni zodiacali vivranno un 2022 ricco di fortuna.