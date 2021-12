Negli anni sono usciti molte pellicole di qualità che in alcuni casi potremmo esserci persi nelle loro uscite al cinema. Per fortuna però alcune di queste sono presenti sulle più importanti piattaforme legali di streaming. Parliamo dunque di Amazon Prime, Chili e di Netflix. Per questo oggi consigliamo di recuperare quest’interessante titolo risalente al 2011 che ha vinto 6 David di Donatello. Infatti questo film commovente presente su Netflix ci terrà incollati al divano con le lacrime agli occhi. Vediamo insieme di che cosa si tratta e perché dovremmo assolutamente prenderci del tempo per vederlo.

Un breve sguardo d’insieme sulla impronta autoriale

Stiamo parlando di “This must be the place”, diretto e scritto da Paolo Sorrentino. Il regista, dopo il grande successo agli Oscar per “La grande bellezza” ha anche conquistato il riconoscimento della manifestazione più importante della laguna. Infatti a settembre 2021 ha vinto il Leone d’Argento a Venezia con “È stata la mano di Dio”. Questo racconta in maniera autobiografica la propria infanzia e dell’evento traumatico per la perdita dei genitori a causa di un incidente. Il ragazzo invece sarà “salvato” dalla trasferta del Napoli e dal desiderio di vedere giocare Diego Armando Maradona.

Questo film commovente presente su Netflix ci terrà incollati al divano con le lacrime agli occhi

Il film del 2011 tratta ugualmente di tematiche che vanno a toccare il lutto di origine strettamente familiare. L’attore Sean Penn qui è Cheyenne, un’oramai anziana rockstar ritiratasi dalle scene e volontariamente confinato nella sua villa in Irlanda. L’uomo nonostante non si esibisca sul palcoscenico da un po’, continua ostinatamente a presentarsi e truccarsi come se dovesse andare in scena. La sua quotidianità passa fra la noia e il senso di vuoto fino a un certo punto in cui viene avvisato della morte del padre con cui non parla più da 30 anni.

Al suo funerale riceve in eredità un plico di quaderni e scopre che per anni il genitore desiderava trovare Aloise Lange. Si tratta di un tedesco emigrato in America che a suo tempo l’aveva umiliato quando era internato in un campo di concentramento. Il protagonista quindi riprenderà la ricerca lasciata a metà dal padre e riuscirà anche a trovare se stesso nel processo. Tornerà infatti a casa con una consapevolezza nuova e sotto vesti completamente diverse.

Approfondimento

