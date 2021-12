Tantissimi buttano via i giornali vecchi ma non sanno che possono essere usati per delle splendide decorazioni natalizie

Oggi un giornale vecchio dura ancora meno rispetto a una volta. Con una mole costante di informazione che si sussegue nel corso della giornata, la cara vecchia carta stampata sembra prossima alla pensione. Anche se il fascino che si prova a sfogliare un quotidiano o una rivista ben difficilmente tramonterà. Sin dall’inizio del secolo, i vecchi giornali hanno sempre avuto un riutilizzo. Oggi, questo termine sembra passato di moda, davanti a un mondo che consuma tutto in modo rapido, in cui si usa e si getta subito. Si ripara sempre meno e le discariche si riempiono sempre di più.

Eppure, a ben pensarci, ci sono tante idee carine che si possono realizzare, soprattutto a Natale, con i vecchi giornali. Abbiamo già visto come utilizzarli in come costruire un fantastico ed economico presepe utilizzando 3 oggetti che tutti abbiamo in casa. Non è, tuttavia, l’unica maniera. Possiamo anche utilizzare i giornali o i cataloghi pubblicitari che i grandi marchi fanno arrivare settimanalmente nella nostra cassetta della posta. Ci avvarremo proprio di questi per costruire qualcosa di davvero economico e carino.

Apriamo il giornale e iniziamo a piegare le pagine a due a due in questo modo. Creiamo una sorta di triangolo rettangolo prendendo il vertice alto del foglio e avvicinandolo alla metà. Con il vertice basso del foglio, invece, andremo a costruire un piccolo triangolo rettangolo, in modo che i due combacino perfettamente. Ripeteremo questa operazione fino alla copertina del nostro giornale. Premiamo bene in modo che le pieghe siano molto accentuate. Una volta fatta questa operazione, giriamo il catalogo e andiamo ad aprire le nuove pagine che abbiamo formato. Prendendo i due vertici di triangolo grande e triangolo piccolo andremo a formare un una sorta di vela. Facciamo attenzione perché non dovremo piegare, ma solamente incurvare la carta sulla parte centrale del catalogo. Sta nascendo un alberello, che potremo ammirare una volta piegati tutti i vertici dei triangoli.

Colorazione

A questo punto, con una bomboletta spray verde od oro andremo a colorare l’alberello che abbiamo creato. Possiamo poi disegnare delle stelline su un altro pezzo di giornale o rivista e andarle a decorare con un po’ glitter argentato. Le ritagliamo e con la colla stick possiamo appiccicarle all’albero. Può essere un simpatico centro tavola, oppure una decorazione natalizia da proporre ai bambini. Facile per chi possiede una certa manualità, senza dover usare strumenti se non le mani.

Tantissimi buttano via i giornali vecchi ma non sanno che possono essere usati per delle splendide decorazioni natalizie, volendo possiamo anche colorarla in maniera diversa. Possiamo mettere in una bacinella d’acqua della tempera e un po’ di colla vinilica. Dopo averlo dipinto dovremo farlo asciugare per qualche ora. Quando sarà asciutto avrà una tenuta più consistente e potrà durare nel tempo.