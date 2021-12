Nei giorni di festa di frequente abbiamo ospiti in casa, infatti passeremo più ore insieme ad amici, patenti o familiari. Quindi, è anche indispensabile cercare di tenere tutto in ordine, per gestire meglio le chiamate dell’ultimo minuto.

È anche appagante decorare le varie stanze o possibili spazi esterni per stupire tutti gli invitati. Anche se non lo dimostriamo, quando fanno i complimenti per un particolare addobbo, siamo contenti.

Chi possiede un giardino sicuramente potrà creare atmosfere magiche e straordinarie. Basta anche un piccolo terrazzino o balcone per realizzare un angolo allestito con pochi dettagli ma eleganti. Serviranno solo pochi gesti e oggetti per donare quella particolare aria natalizia anche all’esterno.

Balconi e davanzali decorati con fioriere festose e abbellite con queste piante e addobbi natalizi

Se abbiamo le classiche fioriere marroni, potremo usare vecchi maglioni per ricoprirli e dare un tocco di colore ai nostri vasi.

Sia in spazi grandi che piccoli possiamo decorare con semplici bastoncini e rametti colorati. Scegliamo il colore, bianco o rosso, per rimanere in tema, e con una bomboletta spray o pennello e acrilico dipingiamoli. Non appena asciutti inseriamoli nel terreno, il vaso avrà un nuovo volto.

Ancora più bello l’effetto con l’aggiunta di rami di abete all’interno delle fioriere. Per stupire anche i bambini realizziamo la finta neve con del semplice cotone da appoggiare, o incollare alle pietre, sul terreno.

Mentre nella ringhiera, al posto del solito finto pellicciotto, potremo legare con dello spago le pigne raccolte nel bosco. Per una scenografia top coloriamo con uno spray rosso anche le pigne e cospargiamole di brillantina, invece con la colla a caldo fissiamo lo spago per appenderle.

Nei davanzali o nei tavolini riutilizziamo vecchi barattoli di vetro grandi, mettiamo attorno un nastro rosso e all’interno delle lucine di Natale.

La vegetazione giusta

Tutti noteranno i nostri balconi e davanzali decorati con fioriere festose e abbellite con queste piante e addobbi natalizi, adatti anche a impreziosite piccoli spazi.

Non importa avere troppi angoli verdi, bastano solo poche piante affascinanti e che resistono al freddo. Non può mancare qualche rosa di Natale, che sopporta benissimo temperature molto basse. Produce dei fiori incantevoli ed eleganti anche d’inverno, sono tra le più belle per decorare gli esterni nei mesi invernali.

Un’altra pianta che per le feste è un must e che di piccole dimensioni, quindi si adatta a tutti gli spazi, è la conifera nana, tra tante varietà. Infatti, oltre le piante a bacca rossa, sono perfette per abbellire i nostri balconi. Alcune varietà nane, infatti, sembrano alberi natalizi in miniatura, che possiamo addobbare anche con delle piccole palline.