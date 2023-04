Sono famosissimi questi 3 libri da leggere in viaggio ma anche nel tempo libero

Il periodo primaverile e l’estate sono i momenti migliori per cimentarsi nella lettura di libri e romanzi. Tra i libri più interessanti ne troviamo di tutti i tipi e generi, dall’ultima fatica di Carrère al romanzo della scrittrice Valeria Tron.

Leggere è un hobby economico e piacevole che ci permette di scoprire nuovi mondi. In tanti hanno imparato ad apprezzare questo passatempo durante le chiusure degli anni scorsi. Oltre ai classici, anche le nuove uscite possono rappresentare delle scoperte molto interessanti. Con l’arrivo della bella stagione, poi, sarà un piacere trascorrere il tempo libero al sole leggendo un bel libro. Tra le nuove uscite da non perdere troviamo V13 di Carrère ma anche La più bella estate di Federico Pace e L’equilibrio delle lucciole di Valeria Tron.

Sono famosissimi questi 3 libri da leggere in primavera

Il primo libro inchiesta di cui si tratterà è V13, l’ultima fatica dello scrittore francese Emmanuel Carrère. Qui, l’autore ripercorre le tappe del processo all’unico sopravvissuto e ai complici degli attentatori che, nel novembre 2015, hanno seminato il terrore a Parigi. L’attentato al Bataclan e alle zone limitrofe del teatro ha sconvolto le coscienze collettive mettendo in luce, ancora una volta, il grave problema del terrorismo internazionale.

Il libro è suddiviso in tre parti, una prima dove vengono riportate le testimonianze delle vittime e dei loro familiari. Una seconda parte dedicata agli imputati e ai loro difensori, mentre una terza parte alla Corte e alla sua decisione. Carrère tratta questo difficile tema con la sua solita capacità narrativa, coinvolgente e chiara. Da leggere se si vuole cercare di capire qualcosa in più su questo orrendo avvenimento.

La più bella estate

Con il secondo romanzo ci spostiamo nella stagione più bella per molti, l’estate. Una serie di racconti ambientati durante quel periodo dell’anno in cui sembra che tutto sia possibile. Momenti che rimangono impressi nel cuore e nella mente per molto tempo. Durante l’estate ci si sente invincibili e si crede di poter tutto. Tanti racconti slegati tra loro da leggere in spiaggia per rilassarsi ed imparare a sognare.

L’equilibrio delle lucciole

Il terzo romanzo è stato scritto da Valeria Tron ed è ambientato in Val Germanasca. La protagonista, stufa della sua vita, torna nel paesino natio nascosto tra le montagne. Qui si imbatte negli ultimi abitanti del luogo tra ricordi, amori e sentimenti mai sopiti.

A farla da padrone la storia d’amore di Levì e Lena, separati dalla vita ma mai veramente lontani e divisi. Una storia emozionante capace di soddisfare i gusti della maggior parte dei Lettori. Sono famosissimi questi 3 libri da leggere, non solamente in viaggio.