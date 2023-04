Cosa vedere in 3 giorni a Los Angeles seguendo i consigli di Valentina Ferragni da poco tornata dalla California

Tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita c’è quello negli Stati Uniti e, in particolare, in California. 3 giorni a Los Angeles per immergersi nella magia di questi luoghi.

Gli Stati Uniti d’America sono il sogno di moltissime persone. In tanti vorrebbero visitare New York, Boston ma anche San Francisco e Los Angeles. Ad alimentare il mito del Nuovo Mondo troviamo anche le influencer più gettonate del momento che, con i loro viaggi oltreoceano, ci mostrano la parte più bella degli USA. Tra le ultime ragazze partite per Los Angeles troviamo Valentina Ferragni, sorella della famosissima Chiara. Negli ultimi giorni, infatti, il suo profilo Instagram si è riempito di immagini della città californiana.

Oltre a mostrarci borse e scarpe da sogno, sono diventati protagonisti anche alcuni luoghi molto interessanti. Ma cosa vedere a Los Angeles in tre giorni? Sarà necessario concentrarsi sulle maggiori attrazioni per riuscire a farsi un’idea generale della città. Una città tutta da scoprire e da vivere tra vita notturna e divertimento in spiaggia.

Cosa vedere in 3 giorni a Los Angeles

Una delle prime cose da non perdersi a Los Angeles è la Hollywood Boulevard con la sua Walk of fame. Uno dei marciapiedi più famosi al Mondo ed entrato nell’immaginario collettivo con le stelle dei divi più famosi di tutti i tempi. Una passeggiata qui ci permetterà di scoprire una buona parte delle stelle e a chi sono dedicate. Si scrive una parte, dal momento che le stelle sono davvero tante e in molti casi non si riuscirà a vederle proprio tutte.

Griffith Observatory

Uno dei luoghi più fotografati anche da influencer come Chiara e Valentina Ferragni è, sicuramente, il Griffith Observatory. Un luogo facilmente raggiungibile con la metro o con una navetta, ma anche a piedi per chi ha voglia di fare una camminata. Un luogo magico dal quale sarà possibile ammirare la città dall’alto e, oltre a questo, vedere la famosissima scritta Hollywood.

Beverly Hills

Tra i luoghi da vedere assolutamente a Los Angeles troviamo, poi, Beverly Hills. Uno dei quartieri più famosi di Los Angeles perché set di molti film girati proprio in uno degli studios di Hollywood. Anche in questo caso ci si potrà arrivare utilizzando la metro o i bus da ogni parte della città.

Santa Monica

Da ultimo troviamo Santa Monica, affacciata sull’Oceano e punto di arrivo della iconica Route 66. Qui potremo ammirare la famosa ruota panoramica ma anche fare una passeggiata lungo l’oceano. Sempre in zona, poi, non perdiamoci Venice Beach, il posto ideale per chi ama i mercatini vintage e l’atmosfera hippie. Ecco cosa vedere in 3 giorni a Los Angeles prendendo spunto dal viaggio di Valentina Ferragni.