Quando invitiamo qualcuno a casa, che sia per un pranzo o una cena, ci teniamo tutti a fare bella figura. Per questa ragione in molti fanno riferimento a piatti della tradizione che ci garantiscono di fare una buona impressione giocando sul sicuro. I molluschi a questo scopo sono ottimi, utilizzando piatti a base di calamari o polpo. Il rischio che si corre, però, è quello di essere poco originali e presentare in tavola piatti visti e rivisti. A tal proposito, se proprio non possiamo rinunciare al gusto dei molluschi, potremmo provare un’originale primo piatto con il polpo.

Nella ricetta di seguito, invece, non useremo né polpo né calamari. Forniremo, invece, la ricetta di un semplice secondo di pesce a base di pesce spada che accompagneremo con una deliziosa salsa.

Buono da perdere la testa

Lo spada è un tipo di pesce dalla consistenza tenace e dal sapore intenso, paragonabile alla carne. Date queste caratteristiche, ne esalteremo il sapore affiancandolo ad un frutto esotico ricco di sapore, ovvero la papaya.

Quello che dovremo fare sarà prima di tutto acquistare un pesce spada di buona qualità da cucinare come trancio intero.

Ma, prima della cottura del pesce, dedichiamoci alla deliziosa salsa di accompagnamento.

Per realizzarla ci servirà una papaya ben matura dalla quale ricaveremo la polpa. Mettiamola in un contenitore nel quale aggiungeremo un cucchiaio di senape, olio, sale e una fogliolina di menta.

Schiacciamo il tutto con una forchetta fino ad ottenere una consistenza cremosa. La dolcezza del frutto e la pungenza della senape accenderanno di sapore il pesce spada.

Né polpo né calamari, ecco come sbalordire gli ospiti per un pranzo o una cena di pesce

A questo punto passiamo alla cottura del pesce. Ungiamo leggermente il pesce spada per poi porlo su una piastra ben calda e lasciamo cuocere 3 minuti per lato. Potremo rigirare il pesce quando sulla parte a contatto con la piastra si sarà formata una leggera crosticina.

Una volta terminata la cottura potremo disporre il pesce su di un piatto e mettere a fianco la salsa creata in precedenza. Ecco che in pochi passi abbiamo realizzato un piatto gustoso ed originale da servire come seconda portata. Ideale per pranzi e cene estive, possiamo accompagnare il piatto con una semplice insalata di patate.

