Si può ancora sfruttare il diploma per ottenere un buon impiego. Serve, però, l’intenzione di cimentarsi in un concorso pubblico. Ma soprattutto c’è necessità di avere la voglia di studiare e di acquisire le competenze per superare le prove a cui i candidati vengono sottoposti. Il dato certo è che, negli ultimi tempi, non sono poche le opportunità di lavoro che derivano dai bandi emanati da diversi enti pubblici.

Opportunità di lavoro con il diploma in Campania con un concorso pubblico

C’è, ad esempio, la possibilità di lavorare in Campania con questo concorso indetto dal Comune di Parolise. Si tratta di un centro in provincia di Avellino. Il bando è quello per una selezione pubblica per esame. Vanno coperti due posti come “istruttore amministrativo” e di “categoria C”. Sono a tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato. Per partecipare è richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Figurano, inoltre, tra ciò che si richiede ai candidati, la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. C’è un chiaro riferimento ai software che si utilizzano in ufficio, come Word, Excel, o quelli per la navigazione in internet e la gestione delle email. Serve, inoltre, anche la patente B.

Chi volesse partecipare potrà inoltrare la domanda a mano presso gli uffici del Comune, per raccomandata A/R o tramite PEC. La scadenza per la trasmissione delle domande è fissata per le ore 12 dell’11 agosto 2022 (entro e non oltre). È previsto, inoltre, il pagamento di una tassa di concorso da 10 euro, da effettuare con le modalità indicate dal bando. La prova del concorso è una, sarà scritta e con una durata di 60 minuti. Il punteggio massimo è 30/30 e si supera con almeno 21/30. Le materie d’esame e le modalità di assegnazione dei punteggi sono specificate nel bando.

Come scaricare il bando

Per scaricare il bando e lo schema della domanda di partecipazione si deve andare sul sito del Comune di Parolise. Qui, allargando il menù sotto la voce “Il Comune Informa”, si dovrà selezionare Amministrazione Trasparente. Lì si troverà il collegamento di accesso a Bandi di concorso, dove si troverà il concorso in questione. E poi la strada per arrivare al bando sarà semplice. Il consiglio è, ovviamente, quello di leggerlo con grande attenzione. È questa un’opportunità di lavoro con il diploma in Campania. Tuttavia, anche nel resto d’Italia esistono possibilità analoghe. Ad esempio, con riferimento all’Emilia Romagna, si può considerare l’ipotesi per il concorso indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena.

