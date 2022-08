Prendersi cura del proprio giardino è un passatempo di cui molti sono appassionati. Infatti, oltre coloro che hanno delle piante solo per decorazione, spiccano i veri patiti. Questi solitamente scelgono di coltivare una o più specie e si specializzano. É il caso degli amanti delle orchidee o dei piccoli alberi in miniatura, i bonsai.

Chi ha un giardino molto spazioso ha poi la fortuna di poter tenere specie più grandi e imponenti. Stiamo parlando delle palme, che contano circa 2.600 specie diverse e 202 sottogeneri sparsi in tutto il Mondo. Utilizzate, appunto, come elemento naturale decorativo per ville e giardini monumentali, oggi sono molto diffuse anche nel privato. Ci occuperemo di capire come prendersene cura e quando potare le palme da giardino per aiutarne la crescita.

Infatti, molti credono che la potatura stagionale, come per le altre piante, le rinvigorisca. La realtà delle palme è molto diversa e scopriremo perché. Inoltre, sveleremo qualche trucco per non rischiare che la nostra piantagione venga attaccata e uccisa dal punteruolo rosso, un insetto tropicale nocivo arrivato in Europa una decina di anni fa.

Quando potare le palme da giardino e come proteggerle dal punteruolo

Appartenenti alla famiglia delle Arecaceae, le palme sono specie ancora molto selvagge. Ecco perché, una volta piantate, se lasciate stare riescono perfettamente a crescere senza aiuti. Tuttavia, ogni due anni circa, è bene sfrondare la palma per varie ragioni.

Bisogna scegliere il momento e la condizione giusta. Poteremo la palma nel caso in cui sia ricca di fronde morte o di rami di datteri che stanno per cadere o nel caso la pianta rappresenti un ostacolo o un rischio.

Non potiamo la palma se mostra segni di debolezza come carenza di potassio (macchie gialle sulle foglie) o se non ci sono le condizioni precedentemente illustrate.

Per potare ci serviranno un coltello seghettato, una forbice di grandi dimensioni e una motosega solo nel caso di grandi esemplari. Per finire, serviranno delle scale per arrivare ai rami più alti. Si passerà, poi, alla sterilizzazione degli attrezzi in soluzione composta da 1 parte di candeggina e 3 d’acqua.

Solo così potremo arrampicarci facendo molta attenzione ed eliminare le fronde mature o morte, quelle verdi che pendono e i piccioli e i rami con fiori e frutti.

Difendere le piante dal punteruolo

Iniziamo a capire se la nostra palma rientra nelle categorie a rischio. Alcune specie non vengono attaccate da questo insetto. Tra quelle più colpite troviamo le palme: da cocco, da dattero, americana, delle canarie, S.Pietro e della gelatina.

Per prevenire l’attacco uno dei pochi metodi è il controllo periodico della salute della palma. La potatura delle foglie secche ci permetterà di proteggere la gemma apicale. Nel caso di ferite sul tronco, è bene che vengano disinfettate per non permettere all’insetto di penetrare. Le trappole ai feromoni si sono rivelate abbastanza efficaci ma non completamente.

Lettura consigliata

Trucchi per la potatura estiva della pianta di limone per una splendida fioritura