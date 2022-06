In questi giorni le donne stanno “divorando” gli articoli che anticipano le varie tendenze della imminente estate. Vogliamo sapere, in anticipo, quello che andrà di moda per tanti motivi. Il primo di questi è di essere sempre aggiornate sull’ultimo “grido”, in modo da non sfigurare con le amiche e le vicine di ombrellone. Il secondo, e non meno importante, è quello di essere pronte ad acquistare, in anticipo, i vari capi o oggetti che spopoleranno in riva al mare o in montagna. Anche perché, magari, farlo ora ce li fa trovare a un prezzo ancora accessibile e senza che vadano esauriti.

Interessanti questi colori che andranno per la maggiore tra qualche settimana

Ci fidiamo anche del giudizio di certe influencer famose, come Chiara Ferragni, che con il loro look dettano le mode. Studiamo attentamente come si vestono cercando, magari, di adattare il nostro guardaroba, senza svenarci. Vestiti, costumi, cappelli, pantaloni, scarpe, cinture, taglio di capelli: vogliamo sapere tutto di tutto. Inutile nasconderlo. Noi donne ci guardiamo a vicenda. Cerchiamo di vedere come si veste la collega o l’amica, non solo per non essere da meno, ma, magari, per anticiparla. E, da questo punto di vista, anche le unghie hanno la loro importanza.

Perciò, è importante sapere che tante stanno già comprando questo incredibile colore di smalto che farà tendenza nell’estate 2022. Perfetto per esaltare maggiormente la nostra abbronzatura, perché anche i dettagli contribuiscono a migliorare il nostro look. E avere delle unghie perfette è importante quanto indossare un capo di tendenza. Meglio, ancora, se le due cose si possano abbinare perfettamente. Perché anche noi, sul lungomare, dobbiamo essere alla moda.

Tante stanno già comprando questo incredibile colore di smalto che farà tendenza nell’estate 2022 perché mette in risalto l’abbronzatura

In questa estate 2022 andranno per la maggiore i colori più sgargianti. Le tendenze non sembrano avere dubbi che dovremo esibire queste particolari tonalità. Il giallo illuminating, ad esempio, declinato nelle varie sfumature, sarà sicuramente tra quelli che trionferanno in luglio e agosto. Il motivo? È tra i più indicati per esaltare il colore delle nostre dita abbronzate.

Anche lo smalto arancione melone sarà tra i più gettonati, in particolare sulle spiagge. Anche perché si adatta a tutti i tipi di pelle. Magari, con qualche variazione per chi l’ha più chiara, dovendo scegliere una tonalità più vicina al corallo. Interessante anche la proposta di virare sul blu, colore che ha soppiantato, in primavera, il nero, ma che si sta imponendo pure come alternativa estiva. Meglio con nuance più chiare, effetto glitter. Infine, il nude look va sempre di moda e in estate lo potremo esibire con decorazione a tema. Ad esempio, applicando dei piccoli adesivi estivi.

