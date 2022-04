Impossibile rimanere a casa con queste stupende giornate primaverili, soleggiate e dal clima mite. È proprio il momento ideale per organizzare una piccola gita fuori porta nella nostra bella Italia. Sono tanti i tesori naturalistici e artistici che il nostro Bel Paese può vantare. Non per niente l’Italia detiene il maggior numero di siti UNESCO riconosciuti in tutto il Mondo. Ma oltre ai luoghi più famosi inclusi in questa lista, esistono tante piccole gemme meno conosciute.

Abbiamo già parlato di alcune mete meno turistiche che vale la pena visitare. Una tra tutte la bellissima Osimo, nel cuore della Riviera del Conero. Qui potremo perderci in un labirinto di cunicoli che ci catapulteranno al tempo dei Templari. Oggi ci sposteremo molto più ad Ovest, alla scoperta di una piccola gemma a pochi chilometri da Genova.

Si visita in 2 ore questo parco in Liguria che ci farà vivere un viaggio incredibile verso delle grotte nascoste

Questo bellissimo e insolito parco si trova a Pegli, un quartiere del Ponente genovese. Stiamo parlando del Parco di Villa Durazzo Pallavicini. Realizzato intorno al 1846 sul progetto dell’architetto Michele Canzio, per volere del marchese Pallavicini.

Un vero viaggio artistico e spirituale

Qui natura, storia e spiritualità si incrociano in un luogo che davvero lascia senza fiato. Costruito proprio con l’idea di un percorso teatrale che si sviluppa in 3 atti. Un po’ come se ci trovassimo dentro la Divina Commedia dantesca. Ognuno di questi atti è composto da quattro scene con torrenti, cascate, giardini e piante rare. Si passa dalla selva oscura per poi arrivare al meraviglioso Paradiso.

Il Prologo costituito dal Viale Gotico e il Viale Classico, per poi passare al primo atto, il Ritorno alla Natura. Si prosegue con il Recupero della Storia, la Catarsi e per finire l’Esodo, con i giochi d’acqua.

Percorso di circa 3 chilometri ad anello

Si passa da questa vegetazione, che quasi ricorda la Selva Oscura, per arrivare ad un castello fatato. La sala degli specchi è davvero incredibile, sembra di essere dentro una fiaba. Proseguendo lungo il percorso, fa la sua comparsa il profumato viale delle camelie. Punto forse più suggestivo per gli amanti della natura sono proprio le grotte misteriose. Da qui, un affaccio ad un laghetto pensato per meditare e ammirare lo splendore della natura.

Per poter accedere al parco bisogna acquistare un biglietto. Il prezzo varia a seconda dei giorni della visita e diverse sono le tariffe applicate. Meglio dare un’occhiata sul sito ufficiale e acquistare il biglietto online per evitare file o altri ritardi. Quindi, si visita in 2 ore questo parco che possiamo trovare in Liguria ed è una meta perfetta per una gita primaverile. Lasciamoci rapire dall’atmosfera spirituale di questo percorso quasi magico che culmina di fronte al mare. Se amiamo luoghi particolari che tolgono il fiato non possiamo non visitare un posto magico come l’Orrido di Nesso. Tra canyon e cascate rimarremo letteralmente incantati.

