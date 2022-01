La tecnologia si rinnova e l’economia la segue da vicino. Infatti, se parliamo del mercato del lavoro di già soli dieci anni fa, scopriamo che i cambiamenti sono stati così forti da cambiare il paradigma del lavoro.

L’arrivo degli smartphone e delle applicazioni ci ha permesso di entrare nell’era che gli economisti chiamano come “economia della condivisione”, dall’inglese “sharing economy”.

Come sempre accade nel Mondo, chi si adatta ai cambiamenti vive meglio e riesce a prendere i maggiori benefici. In questo caso, basta che ci informiamo sul Web e scopriamo che esistono tante applicazioni che ci permettono di usare al meglio il nostro tempo libero e di fare soldi.

Di queste applicazioni ce ne sono moltissime e noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo analizzate alcune. In particolare, ecco le applicazioni per lo smartphone che potrebbero farci arrotondare lo stipendio guadagnando soldi preziosi.

Applicazioni per sondaggi

Partiamo con un’applicazione molto conosciuta dagli utenti. Si tratta di Toluna, che è disponibile sia per gli smartphone Androis sia per gli iOS. In particolare, i creatori dell’applicazione hanno programmato un sistema che prevede l’applicazione di punti per il lavoro svolto. Bisogna esprimere la propria opinione su alcuni prodotti, anche tramite la risposta di semplici domande previste dal sistema.

Più punti si accumulano e più premi si vincono: oltre ai veri e propri soldi si possono guadagnare dei buoni Amazon e Zalando. L’applicazione prevede anche l’invio di buoni regalo per iTunes e Mango.

Un’altra applicazione simile a Toluna è Alta Opinione, che prevede sempre l’analisi di sondaggi. Per usarla bisogna connettersi al loro sito web, che si trova facilmente scrivendo sul motore di ricerca “Alta Opinione”. In questo caso i soldi vengono inviati tramite buoni regalo spendibili su piattaforme online di riferimento.

Invece, se non amiamo i sondaggi possiamo provare ByMyEye. Applicazione molto facile da usare, presenta delle attività da fare nella propria zona. Se superiamo i 10 euro di guadagno, possiamo richiedere l’accredito su conto bancario o PayPal.

Abbiamo visto molte volte come risparmiare facendo la spesa al supermercato. E se invece di risparmiare facendo la spesa potremmo addirittura guadagnare? Esattamente ciò che propone Ti Frutta, applicazione disponibile sia per iOS sia per Android che ci permette di guadagnare al supermercato.

Basterà acquistare dei prodotti di uso comune segnalati dall’applicazione e segnalarlo all’applicazione tramite l’invio della foto di uno scontrino. Si caricheranno dei punti che si trasformano in soldi.

Infine, per chi ama fare le fotografie c’è Foap, applicazione che permette di guadagnare soldi inviando fotografie a soggetti o oggetti richiesti.

