La settimana si appresta a chiudere con tendenza in ordine sparso fra i listini internazionali. Cosa attendere? Per i mercati tutto è rinviato al setup dell’11 aprile e questa data potrebbe essere decisiva per il resto del mese. Quale direzione verrà presa? Potrebbe/dovrebbe essere rialzista, ma meglio “far parlare” gli eventi e attendere con calma a bordo campo.

Alle ore 21:27 della giornata di contrattazione del giorno 8 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.258

Eurostoxx Future

3.767

Ftse Mib Future

24.175

S&P 500 Index

4.502,21.

Momento decisivo: chi avrà ragione? Il frattale annuale o i grafici?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 aprile.

Le proiezioni per la prossima settimana

La settimana ha dato poche indicazioni e quindi si procederà day by day.

Per i mercati tutto è rinviato al setup dell’11 aprile. Quale strada verrà intrapresa?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.622.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.365.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso

Aoriamo Short su Dax, Eurostoxx e S&P 500. Flat su Future Ftse Mib.

Quale movimento potrebbe essere preventivabile per lunedì?

Difficile fare una previsione attendibile.

Lettura consigliata

Ungheria sempre più lontana dall’Unione, l’amicizia con Putin ha i suoi costi e Orban è sulla graticola