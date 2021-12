Le piattaforme di streaming ci danno davvero tanta scelta quando si tratta di serie TV. Per fare un esempio, con un click possiamo goderci la clamorosa serie su Netflix che tutti dovrebbero vedere una volta nella vita. Se non abbiamo molto tempo da dedicare alla televisione, invece, queste sono le tre serie da vedere che durano molto poco.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Oggi in particolare andiamo a vedere una serie che piacerà molto ai nostalgici nati negli anni ’90 o poco prima. Ma anche chi è fuori da questo target dovrebbe darle una possibilità, perché si tratta di un’opera che tutti possono apprezzare. Come vedremo, infatti, ci sono tante emozioni e immensa nostalgia in questa leggendaria serie finalmente tornata su Netflix.

La celebre serie

Oggi andiamo alla scoperta della serie chiamata “Nana”. Forse al giorno d’oggi questo nome non dice molto, ma quando è uscita, nel 2007, era davvero molto famosa. Si tratta di una serie di animazione giapponese, tratta da un fumetto.

“Nana” è iniziato nel 2000 e dopo qualche anno di continuo successo si è deciso di farne un adattamento animato. Nasce così la serie che oggi è disponibile anche su Netflix. Essa conta ben 47 episodi, quindi ci terrà compagnia per un bel po’.

Tante emozioni ed immensa nostalgia in questa leggendaria serie finalmente tornata su Netflix

“Nana” appartiene a un genere di opere indirizzate principalmente al pubblico femminile. Tuttavia, racconta una bella storia che tutti possono apprezzare.

Le vicende narrate avvengono in Giappone, agli inizi degli anni 2000. Le protagoniste sono due ragazze, entrambe chiamate Nana, che decidono entrambe di andare a vivere a Tokyo. Si conoscono sul treno diretto alla capitale giapponese, e di lì decidono di diventare coinquiline.

Qui passano tante avventure insieme, e particolare attenzione è diretta a una delle due Nana, cantante in una band punk e che vuole sfondare nel mondo della musica.

La serie ha ricevuto un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica e anche in Italia ha un bel po’ di appassionati. Chi ha già visto la serie si troverà investito da una grande nostalgia, riguardandola.

C’è, purtroppo, un lato negativo, però, che va sottolineato. La storia adatta solo la prima parte del fumetto, quindi termina senza davvero una conclusione.

Purtroppo, però, la conclusione non sembra vicina, perché l’autrice del fumetto ha annunciato di avere problemi di salute e quindi si è presa una pausa dalla scrittura. Speriamo riprenda presto e che porti a compimento la sua opera.