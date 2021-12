Siamo un popolo di amanti della pasta. La cucina italiana è famosa per la sua qualità, la forma e i tanti sughi con cui condirla. Eppure produciamo e mangiamo anche molto riso. Questo prezioso alimento è ottimo per chi soffre di celiachia poiché è privo di glutine. Il riso contiene molti sali minerali, tra cui calcio, magnesio per le ossa, potassio per il buon funzionamento del cuore, anche vitamine del gruppo B per il metabolismo, e il ferro per la formazione dei globuli rossi. Il riso integrale, inoltre, oltre a un maggiore potere saziante, favorirebbe il buon funzionamento dell’intestino. Sotto forma di farina, il riso è pure usato per preparare dolci senza glutine. È soprattutto nella versione salata, sotto forma di timballi, supplì e risotti, che è molto apprezzato.

Contrasterebbe l’anemia ed è un’alternativa alla solita pasta questo primo piatto che è una vera leccornia

Il riso è utilizzato anche per minestre molto gustose. Nella tradizione siciliana, in particolare, c’è una versione con lenticchie e carciofi davvero gustosa e salutare. Come è noto, infatti, i legumi in genere e gli ortaggi apporterebbero sali minerali molto utili, insieme alle fibre. In questo caso avremmo un buon apporto di ferro, che contrasterebbe l’anemia e che, comunque, costituirebbe una buona quantità utile a tutti. Quindi, l’unione di riso, lenticchie e carciofi in un buon primo piatto potrebbe essere davvero utile al nostro organismo.

Ingredienti della minestra di riso per 4 persone

300 g di riso;

250 g di lenticchie;

4 carciofi;

una cipolla;

una costa di sedano;

un limone;

un po’ di prezzemolo;

250 ml di passato di pomodoro;

olio extra vergine di oliva;

sale e pepe.

Preparazione del riso con carciofi e lenticchie

Innanzitutto le lenticchie devono essere ammollate in acqua per almeno un paio d’ore. Poi, pulire bene i carciofi, eliminando la punta e le foglie esterne, tagliarli a spicchi e metterli in un recipiente con acqua e del succo di limone per non farli annerire. Trascorso il tempo, scolare le lenticchie e farle bollire in acqua con del sedano e un quarto di cipolla. A questo punto, affettare il resto della cipolla e farla soffriggere con l’olio in una pentola. Scolare i carciofi e aggiungerli nel tegame. Poi, versare le lenticchie col brodo, insieme a un po’ di prezzemolo tritato e alla passata di pomodoro. Mescolare bene, salare e pepare a piacere. Dopo 10/15 minuti unirvi il riso e cuocerlo sino alla consistenza desiderata.

