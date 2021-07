Sono tanti i motivi per cui tutti amiamo l’estate: il sole, il mare, la spiaggia, le vacanze e l’abbronzatura. Sappiamo bene che questo periodo dell’anno ci rende più belli e radiosi e nessuno ne fa mistero. Oltre a quelli elencati, tra le ragioni per cui vorremmo 9 mesi d’estate anziché 3, ce n’è anche un’altra.

Ci riferiamo all’abbigliamento, segno distintivo di ciascuno di noi. L’outfit della calda stagione è leggero, colorato, audace e bellissimo. Tra mini e maxi dress, shorts, sandali e t-shirt senza maniche, il nostro armadio è un tripudio di colori e di tessuti morbidissimi.

Anche i più esperti di moda e attenti ai dettagli, tuttavia, potrebbero incappare in un comune errore alquanto… imbarazzante. Ecco qual è.

Tante donne non fanno caso a questo dettaglio che potrebbe rivelarsi molto imbarazzante

Parliamo degli abiti trasparenti. Che sia un paio di pantaloni, una gonna o un vestito, spesso potremmo indossare indumenti letteralmente velati senza rendercene conto. La causa di questo piccolo disagio è da ricercare sia nelle tonalità chiare, il bianco e il rosa in particolare, che nel tessuto.

Il cotone ed il lino sono i più problematici ed è per questo che bisogna fare molta attenzione prima di acquistare un abito. Si rischia infatti di ritrovarsi gli occhi addosso senza capire quale sia il motivo e di sentirsi molto a disagio.

Qualche suggerimento per non rischiare di fare una figuraccia

Tante donne non fanno caso a questo dettaglio che potrebbe rivelarsi molto imbarazzante, ma a tutto c’è un rimedio. In questo caso, a parte fare attenzione quando acquistiamo vestiti chiari e leggeri, possiamo ricorrere ad una semplice strategia.

Se si tratta di una gonna, possiamo indossare una culotte dello stesso colore dell’abito o una fascia se, invece, ad esser trasparente è una t-shirt.

I colori migliori in questi casi sono il nude, il bianco e il nero, da scegliere in base all’abito da indossare. Pochi suggerimenti per evitare situazioni spiacevoli e sguardi alquanto scomodi.