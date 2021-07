Tutte le donne amano vestirsi bene in estate: abiti lunghi o corti, gonne, shorts e sandali gioiello. Per non parlare poi dell’abbronzatura, che risalta il verde acqua o il corallo dei nostri outfit più eccentrici.

Fare acquisti durante la bella stagione è certamente un piacere e anche chi non ha grandi risorse economiche può permettersi di acquistare qualcosa di bello. Sì, perché possiamo fare shopping anche se non siamo dei manager, perché la moda dà a tutti la possibilità di vestirsi con stile ed eleganza.

Quando parliamo di moda, però, non ci riferiamo soltanto agli abiti da sfoggiare a cena la sera o durante gli aperitivi sulla spiaggia. In realtà, ci riferiamo anche a ciò che indossiamo quando andiamo al mare con la nostra famiglia o con le nostre amiche. Infatti, anche in queste circostanze dobbiamo sfoggiare il meglio di noi e sentirci bene con noi stesse. Vediamo qualche suggerimento.

Ecco i migliori outfit per andare al mare comode e con grande stile

Il primo outfit che suggeriamo di indossare per recarci al mare ed essere sgargianti è certamente il caftano. Considerato un classico della spiaggia, questo particolare indumento è molto leggero, colorato e particolarmente femminile. Lungo o corto, va bene qualsiasi modello e per qualsiasi età.

Il secondo suggerimento è il classico vestitino corto da spiaggia, generalmente di cotone leggero e in tinta unita. Sarebbe preferibile optare per le tonalità chiare che meglio si adattano all’abbigliamento da spiaggia.

Il terzo suggerimento è l’accostamento che le ragazze (e ormai anche le donne) amano da sempre: shorts e t-shirt. Un tempo relegato ad abbinamento adolescenziale, oggi tante donne rivendicano gli shorts per sfoggiare le loro gambe abbronzate. Non sono solo belli e originali, i pantaloncini sono anche molto comodi e freschi. Ecco i migliori outfit per andare al mare comode e con grande stile, non ci resta che scegliere il nostro preferito.