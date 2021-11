Per chi consulta quotidianamente l’Oroscopo non sarà una novità. Eppure in molti rimarranno sorpresi dal fatto che anche le questioni di cuore potrebbero essere legate a doppio filo alle stelle.

Infatti, le differenze caratteriali tra i vari segni zodiacali non sono una novità. Alcuni sono molto indecisi, altri più irascibili, altri ancora molto precisi. Potrebbero sembrare dei cliché eppure se ci si analizza attentamente si scopriranno lati del carattere che si incastrano perfettamente con il proprio segno zodiacale.

Da un lato ci sono segni che potrebbero creare problemi se li si fa arrabbiare, altri invece sono perfetti in coppia.

Nel 2022 tra le altre novità ci saranno anche alcuni segni zodiacali che, se in coppia, faranno scintille. Infatti, alcune coppie potrebbero funzionare più di altre anche se è ovvio che molto dipenderà dal carattere del singolo.

Le caratteristiche di ognuno potrebbero rendere le cose più semplici o complicarle enormemente.

Tante belle sorprese per questi segni zodiacali che vivranno un 2022 pieno di amore e felicità

La prima coppia che nel 2022 si farà notare è quella composta da Bilancia e Sagittario. La Bilancia, di solito, è un segno che necessita di molte certezze soprattutto in campo sentimentale.

Spesso tende a vivere in balia degli eventi ma, in questo caso, sarà necessario attivarsi per ottenere quello che si desidera.

Al contrario il Sagittario è un segno che necessita di vivere la vita giorno per giorno, “carpe diem”. La capacità di adattamento della Bilancia la renderà perfetta per iniziare una relazione all’insegna di cene, viaggi e divertimento.

Si tratta di un duo che preferisce lasciare da parte incomprensioni e problemi. Eppure alla lunga questo stato di incertezza peserà enormemente alla Bilancia che esigerà un confronto alla ricerca di quelle sicurezze di cui ha bisogno.

Per questo motivo la relazione tra questi due segni zodiacali tenderà a procedere tra alti e bassi fino al confronto finale.

Scorpione/Capricorno

Tra le coppie che faranno scintille merita di essere citata quella composta da Scorpione e Capricorno.

Da un lato lo Scorpione, un segno che ha vissuto un 2021 intenso, a tratti difficile, che cerca novità e spensieratezza nel 2022.

I Capricorno, invece, cercano una storia duratura e dovranno stare tranquilli perché il 2022 sarà l’anno in cui si consolideranno legami già esistenti.

La storia tra Capricorno e Scorpione è ricca di complicità e determinazione ma anche di libertà e indipendenza. Da un lato le discussioni saranno all’ordine del giorno tra questi due segni molto dominanti. Dall’altra però saranno molto uniti pur nella costante ricerca dei propri spazi.

Sagittario/Capricorno

Dopo le coppie complici ma leggermente più litigiose troviamo i perfetti Capricorno e Sagittario.

Anche se il Capricorno tenderà a preoccuparsi e ad agitarsi per motivi futili sarà il Sagittario a portare tranquillità e spensieratezza.

Il Capricorno, dal canto suo, con la sua proverbiale razionalità riuscirà e riportare con i piedi per terra il Sagittario.

Impegni e divertimento non mancheranno per questa coppia che nel 2022 farà il pieno di belle esperienze.

Ecco perché tante belle sorprese per questi segni zodiacali che vivranno un 2022 pieno di amore e felicità.