Ecco come sfoggiare uno smartphone unico e originale per essere invidiati da tutti personalizzandolo con il fai da te a costo zero

Ormai tutti possiedono uno smartphone, anche più di uno, diventando per molti uno status symbol, un oggetto che rappresenta la personalità del possessore. La personalizzazione di questi dispositivi comincia “dall’interno”, dove ognuno scarica e posiziona le applicazioni che ritiene utili dove preferisce.

Per non parlare delle foto che caratterizzano lo sfondo del dispositivo o del blocca schermo: c’è chi mette foto dei figli, dei compagni o la foto della propria squadra del cuore. Insomma, una volta sbloccato, non esiste un cellulare identico ad un altro.

Perché non avere questa unicità anche quando togliamo il telefono dalla tasca o dalla borsetta? Ecco come sfoggiare uno smartphone unico ed originale ed essere invidiati da tutti personalizzandolo con il fai da te a costo zero.

C’è chi cambia la cover spesso proprio per rendersi il più riconoscibile possibile, ma è anche vero che questo comporta diversi costi. Se abbiamo manualità e fantasia, in poco tempo riusciamo a realizzare davvero tante idee diverse per il nostro telefonino.

La prima distinzione da fare è quella tra personalizzare una cover rigida bianca o nera e una cover trasparente. Le due tipologie avranno due diverse modalità di decorazione, ma entrambe semplici e divertenti.

Nelle cover rigide, di qualsiasi colore esse siano, possiamo optare per una decorazione fatta a mano con colori acrilici, ad esempio. Puliamo bene la superfice dove andremo a colorare e, poi, con un pennello a punta fine, facciamo la decorazione che più ci piace.

Una volta completata, spruzziamo sopra della vernice trasparente fissativa, acquistabile facilmente in negozi specializzati o in cartoleria. Servirà circa un’ora per asciugare il tutto e poter sfoggiare la nostra opera d’arte unica al mondo.

Se le cover rigide vanno ricomprate ogni qualvolta si voglia dipingerne una nuova, discorso diverso per quanto riguarda quelle trasparenti in silicone. Sicuramente quest’ultime strizzano l’occhio anche al risparmio, cosa non da poco.

Primo passaggio fondamentale da fare è creare una specie di cartamodello dello smartphone. Appoggiare il foglio sul retro del telefono e tracciare le linee della cornice e della fotocamera. Ora non resta che sbizzarrirsi usando tutta la nostra fantasia. Un suggerimento potrebbe essere quello di usare della stoffa fantasiosa, con colori stagionali o glitterati da sagomare in base al nostro modello.

Un classico che non tramonta mai è la personalizzazione con un’immagine a noi cara. Una volta ritagliata precisamente basta posizionarla tra il telefono e la cover ed il gioco è fatto.