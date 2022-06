L’arte del riciclo è un hobby che sta prendendo sempre più piede. Sono tanti gli oggetti di uso comune che ogni giorno scartiamo. I rifiuti rappresentano uno spreco, sia a livello economico che di inquinamento ambientale. Inoltre, dare vita a nuovi oggetti partendo da qualcosa che già abbiamo, regala grande soddisfazione e diverte pure. In occasione del cambio di stagione, si trovano sempre capi e indumenti che non utilizzeremo più. Ma con un po’ di fantasia, è semplice trasformare dei vecchi maglioni, ad esempio, o altri capi, in qualcosa di nuovo. Nelle prossime righe andremo a suggerire alcune idee per riciclare le federe.

Nel set delle lenzuola, infatti, le federe sono l’elemento che si rovina più facilmente. D’altra parte, le federe tendono ad usurarsi più alla svelta rispetto alle lenzuola perché, proprio su di esse, poggiamo la testa tutta la notte. Lo sfregamento del capo provoca l’usura in alcuni punti del tessuto. Senza poi dimenticare il sudore che, a lungo andare, crea delle bruttissime macchie giallognole o, comunque, lo scolorimento in alcuni punti del tessuto.

Per fortuna, in commercio è facile reperire le federe spaiate. Non siamo quindi costretti ad acquistare un’intera nuova parure del letto. Tuttavia, al ricambio delle federe, ci si domanda se sia proprio il caso di gettarle nell’immondizia o se possiamo usarle ancora per un po’ di tempo. Donando così una seconda chance alle federe stesse e a noi. Senza dubbio, la risposta è la seconda. Andiamo quindi a scoprire insieme quante belle cose possiamo realizzare con delle vecchie federe.

Tante belle idee per riciclare le vecchie federe dei cuscini anche ricamate in maniera utile e pratica per la casa

Di certo, il primo riutilizzo che viene in mente è quello di tramutare le federe in strofinacci per la polvere. Tuttavia, se il tessuto non è proprio messo male e se la fantasia è graziosa, ci sono tante altre idee creative. Possiamo ad esempio rivestire le sedie della cucina e creare presine e guanti da forno che si abbinano bene. Intrecciando e cucendo insieme più federe, potremmo poi ricavare degli utilissimi tappetini per il bagno e la cucina.

Per la loro stessa conformazione, le federe sono dei praticissimi sacchi. In base alla fantasia e alle nostre necessità, le possiamo quindi utilizzare come:

porta biancheria sporca;

sacchi per raccogliere rifiuti da differenziare (tappi, farmaci scaduti, lampadine esaurite…);

porta mollette da tenere appeso allo stendibiancheria;

sacca per portare in palestra il proprio tappetino fitness personale;

porta pane, per mantenerlo fresco e croccante;

porta abiti, per riparare e non far prendere polvere a cappotti e abiti eleganti che non si usano spesso;

sacchi per lavare capi delicati (biancheria, capi con inserti in pizzo, peluche, calze, capi con strass e bottoni gioiello…).

Inoltre, chi è abbastanza bravo con ago e filo, potrà ricavare dalle vecchie federe deliziosi abitini per bambini, gonnelline estive e top. Infine, unendo 4 o 5 federe ed imbottendole, ecco un morbidissimo tappetino dove i nostri bambini possono giocare o guardare comodamente la TV. Dopo aver visto così tante belle idee per riciclare le vecchie federe, al prossimo cambio lenzuola, non le butteremo di certo!

