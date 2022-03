Chi è appassionato di oroscopo e segni zodiacali saprà che non esiste un modo univoco per predire il proprio futuro.

Si possono scegliere diversi modi, dall’oroscopo tradizionale a quello cinese passando per il Maya e i Ching.

Soprattutto i Ching sono un modo alternativo e, leggermente più complicato, per valutare il proprio futuro.

Mentre all’oroscopo tradizionale corrispondono segni di diverso tipo per il cinese e quello Maya i rappresentanti sono solamente animali.

In molti amano consultare proprio l’oroscopo Maya, un modo alternativo ma ugualmente interessante di ottenere informazioni.

Una marea di felicità tra gratificazioni e soldi per questi 3 segni zodiacali ma secondo l’oroscopo Maya sarà una primavera senza amore

I nati sotto al segno del Pipistrello sono persone molto decise e questo li porta a prendere decisioni affrettate.

Dal carattere diretto e schietto sono persone che non si fanno problemi a dire esattamente quello che pensano.

Molto indipendenti hanno bisogno di spazio sia in amore che in amicizia. Impossibile per un pipistrello rapportarsi con persone oppressive.

La primavera sarà per i Pipistrelli un momento relativamente fortunato, soprattutto in amore. Le coppie consolidate sono pronte per la convivenza e il matrimonio. I single, se alla ricerca dell’anima gemella, dovranno guardarsi attorno. Come ben sanno i Pipistrelli, l’importante è trovare qualcuno che ami la propria libertà come la amano loro.

Dal punto di vista lavorativo, invece, sarà necessario aspettare giugno per vedere dei risultati concreti. Tutti gli sforzi fatti nella prima parte dell’anno non risulteranno vani, sarà sufficiente avere pazienza.

Il Pipistrello, dal 27 luglio al 25 agosto, corrisponde a Leone e Vergine.

Tartaruga

Le Tartarughe, nel mondo animale, sono esseri tranquilli che non amano la fretta. I nati sotto questo segno sono molto calmi e riservati. Spesso hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri per via della loro timidezza ma una volta che prendono confidenza si trasformano.

Molto costanti non hanno difficoltà a raggiungere gli obiettivi, specialmente in campo lavorativo.

Le Tartarughe vivranno una primavera abbastanza soddisfacente, soprattutto sul lavoro e in campo di denaro.

Infatti, mentre in amore la situazione si rivelerà ancora complessa sia per chi è in coppia che per i single così non sarà sul lavoro.

La costanza paga sempre e sarà proprio in questo periodo che si potrebbero ricevere delle enormi gratificazioni. Soprattutto aumenti di stipendio che permetteranno di togliersi qualche sfizio in più. La Tartaruga, dal 29 giugno al 26 luglio, corrisponde a Cancro e Leone.

Cane

I nati sotto al segno del Cane, invece, sono persone molto buone e affidabili. Amici e persone vicine possono sempre contare sul loro aiuto. Il loro carattere intelligente ed estroverso li porta ad occuparsi anche di ciò che non le riguarda. Dal punto di vista lavorativo i Cani sono perfetti per fare gruppo e lavorare insieme alle altre persone. Il loro modo di fare socievole e affabile li farà amare dai colleghi che faranno a gara per lavorarci insieme.

Per in nati sotto al segno del Cane, però, il periodo non sarà dei più fortunati, specialmente dal punto di vista sentimentale. Tante soddisfazioni lavorative a cui farà da contraltare una quasi assente vita sentimentale. Non è ancora il periodo giusto per mettersi alla ricerca del partner ideale. Le coppie dovranno affrontare alcune difficoltà che, in alcuni casi, potrebbero portare ad una rottura definitiva. In ogni caso le fratture si potranno ricomporre lavorando su se stessi e sul proprio rapporto.

Davvero una marea di felicità tra gratificazioni e soldi per questi 3 segni zodiacali a cui, però, mancherà l’amore.

Il segno del Cane, dal 6 aprile al 3 maggio, corrisponde sia ad Ariete che Toro.