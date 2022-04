Può darsi che arrivino gli ospiti all’ultimo momento e non abbiamo il tempo di andare a comprare qualcosa. Una pizza in questo caso potrebbe salvare la cena. Tuttavia, se volessimo preparare noi stessi qualcosa di veloce, le idee non mancano. Vediamo allora queste tre preparazioni veloci. Occorrono degli ingredienti che normalmente sono già presenti in casa o si possono procurare facilmente. Per una cena sfiziosa ecco 3 idee da utilizzare all’ultimo momento.

Spaghetti e riso

Il primo piatto che si potrebbe preparare abbastanza velocemente riguarda gli spaghetti oppure il riso. Gli spaghetti con pomodoro e mozzarella sono un piatto ideale. Ci vuole poco per prepararli ed è piuttosto una questione di presentazione.

Facciamo cuocere la pasta e la scoliamo aggiungendo un filo di olio di oliva, per non fare attaccare gli spaghetti. Da parte abbiamo già tagliato la mozzarella e i pomodori, e lavato il basilico. Ora cominciamo a sistemare gli spaghetti sul piatto e andiamo ad inserire qualche pezzo di mozzarella e di pomodoro. Mettiamo un altro strato di spaghetti e riempiamo ancora allo stesso modo con mozzarella e pomodoro. Chiudiamo il tutto con qualche foglia di basilico. Non c’è bisogno di aggiungere olio perché è già con gli spaghetti.

Una variante di questa pietanza si può preparare con il riso. Potremmo sostituire la mozzarella con del formaggio fresco, tipo primo sale oppure anche il tofu. Altrimenti utilizziamo il formaggio che abbiamo in frigo. Va preparato un riso all’orientale o pilaf. Lo accompagneremo con dei tocchetti di formaggio e i pezzetti di pomodoro, conditi con olio e basilico. Potremmo mettere il tutto nel forno a microonde e far fondere formaggio e mozzarella.

Per una cena sfiziosa ecco 3 idee veloci ed economiche che fanno felici gli ospiti e anche il portafogli

Questa ricetta superveloce si prepara senza perdere molto tempo. Tagliamo i petti di pollo a tocchetti della misura che più ci aggrada. Poi facciamoli rosolare in padella con dell’olio di oliva. Prima però li intingiamo in una salsetta fatta di aglio e zenzero pestati. Questa combinazione di aglio e zenzero donerà alla frittura un gusto straordinario. Potremmo poi arricchire di erbe aromatiche la presentazione in tavola.

Verdure e pasta

Le orecchiette con i broccoli richiedono pochi minuti di preparazione. Possiamo utilizzare i broccoli classici, come le cime di quelli calabresi. Bisogna attendere solo che le orecchiette siano cotte, e nel frattempo si preparano i broccoli.

Si lavano e si tagliano e poi si mettono in pentola con un po’ d’acqua. Quando sono cotti, si lasciano scolare e si mettono in padella a rosolare con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio. Aggiungiamo anche un pezzettino di peperoncino piccante. Le orecchiette sono pronte e le aggiungiamo ai broccoli. Lasciamo a fiamma bassa per poco e poi serviamo.

