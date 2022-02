Sappiamo bene che l’oroscopo cinese è diviso in annate da 12. A differenza di quello nostro poi i 12 segni sono rappresentati solo da animali e l’anno parte da febbraio. Quindi siamo perfetti per calcolare e prevedere quali saranno i segni più o meno fortunati del 2022. Abbiamo già però visto che dovrebbe essere l’anno della Tigre, seguita dal Topo. Nel panorama generale c’è però un segno che non conoscerà mezze misure nei prossimi mesi. Da un lato potrebbe arrivare una svolta lavorativa, dall’altro qualche problema di troppo a casa e nell’amore. Cerchiamo di capire meglio quali saranno le annate coinvolte in questa turbolenza.

Indomabile e imprevedibile per eccellenza

È il Cavallo il segno più imprevedibile del 2022 per l’oroscopo cinese. Quindi, parliamo dei nati negli anni:

1942;

1954;

1966;

1978;

1990;

2002.

Teoricamente ne abbiamo segnati addirittura 6, comprendendo anche il più giovane. Ma le stelle si avvicinerebbero di più alle annate dal ’42 al ’90 e, vedremo il perché. Infatti, a differenza del nostro oroscopo, in quello cinese, all’interno dello stesso segno ci sono degli anni diversi tra loro per carattere. Un po’ come accade coi nostri ascendenti.

Tanta fortuna e parecchi soldi in arrivo secondo l’oroscopo cinese per questo segno e 5 annate attese da marzo in poi a grandi cambiamenti

Le caratteristiche di questo segno rispecchiano il DNA dell’animale così caro all’uomo: energia, vigore e attività costante. Il Cavallo dello zodiaco cinese ama stare tra la gente, possibilmente distinguendosi e indicando agli altri la via del successo. E proprio di questo parliamo per i nati nelle annate sopracitate. Secondo le stelle dovrebbe essere l’anno del cambiamento sul lavoro, con l’arrivo di un importante adeguamento economico. Il Cavallo sente di poter fare il leader e di meritare il posto che desidera. Quindi: una poltrona di comando e parecchi soldi nel portafoglio. Le stelle consigliano: “concentrazione”, perché attraverso questa dote potranno essere raggiunti gli obiettivi desiderati.

Attenzione alla salute e all’amore

Tanta fortuna e parecchi soldi in arrivo, ma attenzione alla salute e all’amore. Se il desiderio di primeggiare ci porterà via molte energie, occhio a non creare caos in casa. È abbastanza normale portare lo stress tra le mura domestiche, ma il Cavallo rischierebbe di esagerare. Soprattutto nel caso delle annate 1942 e 1954. Meglio, invece, il ’66 e il ’78 che potrebbero compensare l’ansia con tanta voglia di vivere e l’umorismo giusto per affrontare le difficoltà col sorriso. Affinità elettive soprattutto con Capra e Tigre.

Approfondimento

