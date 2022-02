Abbiamo lasciato alle spalle da pochi giorni la festa di San Valentino. Momento dedicato a tutti gli innamorati del Mondo, che magari avranno anche letto l’oroscopo. Eh, sì, perché, magari di lanciarsi in una nuova avventura, abbiamo consultato le stelle. Nella speranza che Venere ci fosse vicina, spianandoci le vie del cuore. Eppure, nelle prossime ore ci sarà un segno che, proprio sull’onda magica di San Valentino, farà battere il cuore suo e del partner. Senza dimenticare che la vicinanza di Giove potrebbe portare buone nuove anche in campo professionale. Ottime notizie in arrivo per questo segno che avrà gli astri dalla sua.

Una settimana magica per il Capricorno

È il Capricorno il segno che dovrebbe fare proprio una bella settimana abbondante di soddisfazioni. Sia in amore che sul lavoro. Venere è in arrivo e porterà ristoro alle coppie in crisi e tanto ottimismo alle nuove relazioni. In modo particolare, la Dea dell’amore avrà il compito di donare pazienza, equilibrio e capacità di scelta. Tre virtù che in amore possono rivelarsi davvero strategiche. Ma, attenzione che ci sarà la possibilità di un vero e proprio terremoto anche per i Capricorni che amano le sfide impossibili. Se stiamo corteggiando una persona speciale e pensiamo di non avere abbastanza frecce al nostro arco, ripensiamoci. Venere infatti sembrerebbe rassicurare, donando non solo fascino, ma anche speranza e ottimismo.

Ottime notizie in arrivo per questo segno che nelle prossime ore avrà Venere alleata in amore e Giove nel lavoro

Ma se Venere donerà quindi tutta l’energia e le pozioni magiche per il successo in amore, occhio che anche Giove ci metterà lo zampino. Molti Capricorni saranno probabilmente in un momento cruciale della loro vita lavorativa. Avevamo prospettato alla fine dello scorso anno che il 2022 avrebbe potuto portare delle novità professionali. A partire dai prossimi giorni, infatti le stelle sembrerebbero moltiplicare le occasioni per cercare di svoltare nella vita. In modo particolare, ecco farsi avanti una proposta più unica che rara, che però avrà bisogno di tantissima capacità di scelta. Ci spieghiamo meglio. Sappiamo tutti che il lavoro della vita sarebbe quello che ci rende felici, ma anche ricchi. Un segno che potrebbe non diventare ricco, ma aumentare le proprie entrate, andando però a svolgere un lavoro nuovo che ama. E, come diceva sempre Harvey Mackay: “Fai ciò che ami e ama ciò che fai!”.

