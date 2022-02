Avere a disposizione uno spazio interrato o a piano terra è sicuramente vantaggioso. C’è chi lo adibisce a mini palestra, uno spazio relax o una cucina più rustica. Per alcuni può anche diventare il rifugio preferito in cui passare del tempo con gli amici. Tra tavolate immense, buon cibo e allegria, questa zona della casa ha tantissime potenzialità.

Però arredare in modo funzionale questo spazio non è sempre facile. Spesso si utilizzano mobili riciclati dai parenti che hanno cambiato arredamento di recente. Ma per sfruttare il grosso potenziale di questa zona serve ben altro.

Quindi vecchi scaffali, divani trasandati o riciclati, cucinino recuperato devono far posto ad un vero arredamento. Ma cosa scegliere tra rustico e moderno? E se la tavernetta è piccola dobbiamo per forza accontentarci di un arredamento spoglio e approssimativo?

Come arredare una taverna anche piccola in modo accogliente non solo in stile rustico ma anche moderno

Continuiamo la serie dedicata all’arredamento low cost ma funzionale delle zone un po’ più complicate della casa. Abbiamo già parlato infatti di come arredare una mansarda e sfruttare anche la parte bassa. Abbiamo anche visto come con qualche idea furba è possibile rinnovare anche un bagno vecchio senza ristrutturare. Solo con qualche piccola modifica fai da te ed economica il risultato sarà davvero spettacolare.

Per rendere funzionale ed esteticamente piacevole la tavernetta bisogna capire per cosa la useremo. Zona palestra e giochi vari o una sorta di mini appartamento? Nel secondo caso sì ad un angolo cottura e un divano letto che fa sempre comodo. Questi due fattori accomunano tutte le tavernette sia rustiche che moderne. Più lo spazio a disposizione è tanto più sarà grande il divano. È impensabile pensare di ospitare una cena con tanti amici e non avere sedute a disposizione.

Stile rustico

Legno, legno e ancora legno. Lo stile rustico ci permette di arredare una taverna senza spendere troppo. Per risparmiare possiamo acquistare mobili base grezzi e rifinirli con la vernice apposita. Non serve che sia legno massiccio, va bene anche il truciolato. Panca spaziosa e tavolo ampio, magari nell’angolo vicino al camino se c’è. Coperte ovunque e cucina abbinata.

Stile moderno

Per un vero loft industriale serve un open space. Dividiamo le zone con i mobili, quindi divano che separa la zona pranzo. Tavolo da gioco che divide da la zona relax e riposo con divano letto aggiuntivo. Pareti bianche e tortora, arredo chiaro con qualche tocco di grigio e nero.

Quindi, ecco come arredare una taverna anche piccola e renderla uno spazio piacevole e abitabile. Ricordiamo però che bisogna accertare a quale categoria catastale appartiene la zona taverna. Se è classificata C/2 si tratta di un deposito. Per essere abitabile deve rientrare nella categoria A e soddisfare determinati requisiti.

Bisognerà fare il cambio di destinazione d’uso con o senza opere. Rivolgersi ad un professionista e pagare le spese catastali. Non comunicarlo o non avere i permessi necessari porterebbe non solo a sanzioni consistenti. Secondo l’art 44 lettera b) del Testo Unico in materia di Edilizia anche all’arresto.

