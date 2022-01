Si preannuncia una settimana di tanti cambiamenti con Mercurio che continua a restare retrogrado. Gli ultimi giorni di gennaio, nello specifico, sapranno davvero fare la differenza per alcuni segni che possono decisamente ritenersi baciati dalla buona sorte. Infatti, ci saranno tanta fortuna e incredibili sorprese per questi 3 segni nell’ultima settimana di gennaio.

Vergine e Bilancia al top

Innazitutto, troviamo la Vergine che durante questa settimana potrà godere della Luna in una posizione davvero favorevole. Per questi 7 giorni, infatti, la luce lunare illuminerà il nostro sentiero permettendoci di vedere meglio e cogliere anche le più piccole opportunità. Grazie ai suoi influssi benefici e alla tranquillità mentale che ne deriva, potremo gestire al meglio il tempo libero e dedicarci a migliorare la nostra qualità di vita. Il punto centrale di questa settimana sarà la comunicazione: facciamo estrema attenzione a essere diretti e precisi, concentrandoci sempre sui dettagli. Con un po’ di pazienza e sangue freddo, vivremo una settimana stellare anche con una piccola novità che ci stupirà nel weekend.

Per quanto riguarda il lavoro saremo pieni di energia, sempre pronti ad affrontare anche la tabella di marcia più difficile. Una comunicazione chiara e diretta con i nostri colleghi ci permetterà di ottenere fantastici risultati senza grandi sforzi.

Un altro segno estremamente fortunato è poi quello della Bilancia. Anche per questo segno la Luna influirà pesantemente sulle vicende di questa settimana. Mentre i primi giorni saranno dedicati a introspezione e analisi dei progressi raggiunti, il resto della settimana si prospetta eccezionale. Durante questi giorni sarà importantissimo essere sempre sinceri e non rifiutare mai la realtà: fidiamoci della nostra intelligenza e del nostro acume. Il nostro istinto a lavoro sarà quasi sempre infallibile e ci permetterà di creare le basi per un 2022 di vantaggio e stabilità. Facciamo però particolare attenzione ad alcune persone negative attorno a noi per poter ottenere il massimo da questa settimana fortunata.

Tanta fortuna e incredibili sorprese per questi 3 segni nell’ultima settimana di gennaio

Per finire, inizia una fantastica settimana soprattutto per gli appartenenti al segno dei Gemelli. È proprio questo il periodo giusto per ascoltare sé stessi e seguire il proprio istinto. Se ispirati, fermiamoci subito e cerchiamo di scrivere sulla carta o sul computer il prima possibile. Gli astri favoriscono la nostra creatività e permetteranno al nostro lato più artistico ed interessante di dar vita a incredibili idee vincenti. È questa la settimana giusta per osare, fare scommesse azzardate e correre anche qualche rischio in amore. Godiamoci questo periodo di fortuna dove niente ci potrà andare male e aspettiamo fiduciosi il fine settimana, poiché è prevista una fantastica sorpresa inaspettata. Che si tratti di soldi, una bella notizia o il ritorno di un affetto ormai perduto questa settimana saprà davvero come stupirci.

