Partendo dalle nostre precedenti analisi di breve termine sull’indice DAX, abbiamo confermato una centratura degli ultimi massimi e minimi in ottica daily.

Tuttavia, abbiamo anche avvertito che la situazione poteva invertire, anche pesantemente, al ribasso, in caso di mancata tenuta dell’ultimo setup spazio-temporale di bottom.

Così è stato.

Questo non esclude, in ottica pluriennale, il raggiungimento dei target di medio/lungo rialzisti già oggetto di precedenti proiezioni.

Quello che cambia è il percorso per raggiungerli, che vede ora, a determinate condizioni, il proseguimento del ribasso, prima della ripresa del trend rialzista.

Il tutto, come vedremo, conformemente all’analisi ciclica di lungo termine ed al frattale di ProiezionidiBorsa.

Ma a quali condizioni?

Dove sono diretti economia tedesca e DAX? Ultima chiamata per i rialzisti

Per rispondere a tali domande, prima della situazione ciclica e tecnica, condotta con diverse metodologie, affrontiamo l’inquadramento della generale situazione macroeconomica, condotta con due indicatori cosiddetti anticipatori.

La curva dei rendimenti dei titoli di Stato e il leading composite indicator dell’Ocse.

Di seguito i relativi grafici.

Nel primo grafico la curva dei rendimenti tedesca evidenzia un chiaro appiattimento della pendenza tra le scadenze a breve e quella triennale.

Peraltro con una curva attuale, in quel tratto, quasi completamente inferiore a quella di un mese fa. Indicazione che più che dinamiche inflattive, si proiettano nel medio termine indicazioni di stagnazione/rallentamento economico.

Prospettiva confermata dal leading composite indicator Ocse.

Nel relativo, secondo grafico, la freccia rossa indica che tale indicatore è al ribasso da luglio 2021.

Un indicatore composito altro non è che una media ponderata di altri indicatori.

Quelli cosiddetti leading tendono ad anticipare svolte del ciclo economico, e quindi anche quello dell’Ocse parrebbe proiettare una fase quanto meno di assestamento/rallentamento economico, in linea con le indicazioni della yield curve.

Cicli e proiezioni

Proseguiamo nelle nostre analisi, considerando il ciclo di lungo termine del DAX.

Partiamo dal seguente grafico, che comprende questo ciclo e proiezioni del metodo Magic Box, su scala settimanale.

Al momento la situazione può essere definita in bilico.

Dopo aver già rotto al ribasso un importante canale rialzista, formatosi a partire dai minimi del 2020, la retta orizzontale rossa rappresenta il livello, che potrebbe rappresentare un ultimo baluardo supportivo di medio/lungo termine, per i rialzisti.

Qualora dovesse essere infranto al ribasso in chiusura settimanale, prime proiezioni ribassiste di medio, su time frame weekly, sono quelle rappresentate sul grafico come segue.

Setup temporale per/entro la settimana rappresenta dalla retta verticale nera al centro del semicerchio verde (ciclo di lungo termine).

Parliamo quindi della settimana del 15 agosto, che appunto coincide con la chiusura del secondo sottociclo.

I target di prezzo sono i seguenti.

Primo target in area 13.359, secondo in area 11.841, rappresentati dalle rette orizzontali nere.

Rimarchiamo che tali proiezioni divengono operative in caso di confermato cedimento del supporto statico rosso.

Considerazioni cicliche

Dove sono diretti economia tedesca e DAX? Il ciclo di lungo termine, rappresentato dal semicerchio verde, è la risultante di alcune traslazione temporali, conseguenti a trasformazioni del ciclo originario.

Abbiamo omesso i relativi passaggi, in base alla tecnica della troncatura ciclica, per esigenze di maggior sintesi espositiva.

La risultante è la situazione come rappresentata nel grafico di sopra.

Pertanto ci troviamo nel secondo ciclo di lungo termine, mentre le proiezioni di Magic Box spingono, in caso di confermata rottura del supporto statico rosso, proprio per un bottom verso la transizione tra secondo e terzo sottociclo, che coincide con il setup temporale della tecnica Magic Box.

A quel punto, dovrebbe riprendere il trend rialzista, ed il terzo sottociclo si estende sino a novembre 2025.

Come dicevamo, pertanto il quadro ciclico è compatibile con la successiva ripresa di un trend pluriennale al rialzo, come da noi già proiettato, e che dovrebbe infatti terminare nel corso del terzo sottociclo.

Conferme di Gann

L’applicazione della tecnica del Quadrato di minimo di Gann conferma il setup temporale, già indicato, come da seguente grafico.

Infatti la retta verticale, contrassegnata dalla freccia rossa, indica il setup già proiettato con Magic Box e dal ciclo di lungo termine.

Orbitali planetari

Infine, per concludere su “Dove sono diretti economia tedesca e DAX? Ultima chiamata per i rialzisti”, cogliamo alcune essenziali convergenze tra gli obiettivi proiettati da Magic Box ed i calcoli degli orbitali astroplanetari, secondo il metodo di Gann.

Primo target 13.359 per la settimana del 15 agosto.

Calcoliamo quindi come segue.

13.359/360=37,1.

360X37=13.320.

In apertura della settimana del 15 agosto troviamo Urano in posizione geocentrica a 18 gradi in Toro, equivalente alla posizione cumulata di 48 gradi.

13.320+48=13.368, sostanzialmente sovrapponibile alla proiezione di 13.359.

Secondo target 11.841 per la settimana del 15 agosto.

Calcoliamo quindi come segue.

11.841/360=32,89.

360X32=11.520.

In apertura della settimana del 15 agosto troviamo Saturno in posizione geocentrica a 21 gradi in Acquario, equivalente alla posizione cumulata di 321 gradi.

11.520+321=11.841, una perfetta coincidenza con il target proiettato da Magic Box!

Ricordiamo che tali proiezioni presuppongono la rottura del livello di supporto rosso, come evidenziato nelle precedenti analisi, e vanno comunque monitorate step by step.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“