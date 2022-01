Gennaio è iniziato da poco e già gli astri ci mostrano con forza qual è il destino di alcuni nati sotto determinati segni dello zodiaco. Se ne esistono alcuni baciati spudoratamente dalla fortuna, altri invece sembrano quasi destinati a un anno di difficoltà e sfide.

In particolare, 3 di questi avranno tantissimi problemi a trovare la propria anima gemella o anche solo a costruire una normale relazione. Ecco allora come mai ci sono solo pessime notizie per questi segni zodiacali che nel 2022 vivranno un anno di difficoltà e ostacoli sentimentali.

Un 2022 da single

Ognuno esprime la propria personalità in maniera diversa: c’è chi mostra subito i propri pregi e difetti facendone il punto forte del proprio carattere, e chi invece tende a nasconderli. Ciò dipende dalle abitudini e dall’educazione, ma anche dall’influenza del proprio segno zodiacale.

Al terzo posto fra i segni che vivranno un anno difficile dal punto di vista amoroso troviamo allora i Pesci. Sebbene gli appartenenti a questo segno vivranno un anno entusiasmante dal punto di vista professionale, non sarà lo stesso dal punto di vista sentimentale. Il lavoro, infatti, prenderà buona parte delle nostre energie e concentrazione lasciandoci quindi poco tempo per tutto il resto. Proprio a causa di questo, i nati sotto questo segno lasceranno l’amore come l’ultima delle loro priorità. Quest’anno è un anno di riscoperta economica, che dovremo rassegnarci a passare quasi completamente in solitudine.

Pessime notizie per questi segni zodiacali che nel 2022 vivranno un anno di difficoltà e ostacoli

Al secondo posto di questa triste classifica troviamo poi il segno del Toro. I nati sotto questo segno sono persone che sanno essere molto precise e leali. Purtroppo, però, durante quest’anno le caratteristiche che sapremo esprimere meglio saranno invece l’essere permalosi e testardi: questi due aspetti della nostra personalità non faranno altro che impedirci di avere relazioni di lunga durata. Nonostante non mancheranno gli sforzi per cercare l’amore, siamo destinati a lasciar prevalere l’orgoglio in qualunque discussione.

Infine, il segno che più di tutti quest’anno soffrirà le pene in amore non è altro che lo Scorpione. Gli appartenenti a questo segno dello zodiaco sono destinati a un anno davvero difficile. Fortuna e soddisfazioni non mancheranno in altri campi della propria vita, ma non aspettiamoci di trovare l’amore. Chi è già in una relazione dovrà aspettarsi qualche litigata e incomprensione in più, mentre chi è ancora alla ricerca rischia di sprecare energie inutilmente. Quest’anno dedichiamoci ad altre attività e aspetti della vita, mentre aspettiamo fiduciosi il 2023.

