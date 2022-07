Il 13 luglio la Luna piena ha riservato non poche sorprese ad alcuni segni zodiacali, che sembrerebbero essere tra i favoriti dell’oroscopo. Arriva un momento decisamente particolare un po’ per tutti, perché la Luna piena in Capricorno potrebbe scuoterci a livello emotivo. Un’occasione per metterci a nudo con noi stessi e far riemergere paure e insicurezze. Ma chi saprà affrontare con sincerità questi pensieri, senza sconforti, potrà confrontarsi con sé stesso e vivere un periodo straordinario. Lasciamo da parte l’orgoglio e con lucidità potremo vedere ogni cosa sotto una luce diversa, nel bene o nel male. Teniamo da parte entusiasmo ed energia positiva, perché serviranno per fare diventare realtà i sogni a cui crediamo profondamente.

Settimana d’oro per il Toro ma la Luna piena è sfortunata per Cancro e altri 2 segni

Per il segno del Toro potrebbero essere giorni davvero felici e spensierati, sia dal punto di sta economico che sentimentale. Le novità in amore tengono vivo il rapporto di coppia, gli incontri sono favoriti da un’incredibile abilità comunicativa. Tutto sembra andare nel verso giusto, grazie a un’immancabile grinta che non abbandona questo segno che è sempre pronto a lottare con tutte le armi. Marte favorirà il raggiungimento degli obiettivi in campo lavorativo, mentre un fascino del tutto particolare attirerà nuove conoscenze e incontri. L’importante è sfruttare bene questo periodo decisamente fortunato per realizzare sogni e ambizioni, per ricevere le gratificazioni tanto desiderate.

Cielo nuvoloso in arrivo per il Cancro, che corre ininterrottamente da settimane, senza avere un attimo di tregua. Atmosfere pesanti e piuttosto tese a lavoro, discorsi irritanti con i colleghi, invidie e rivalità, saranno all’ordine del giorno. Questo potrebbe causare pessimi risultati economici e investimenti sbagliati, ma le turbolenze non riguardano solo il lato professionale. Momento down anche in amore, le coppie potrebbero affrontare discussioni e malcontenti, solo chi si amerà veramente riuscirà a superare questi ostacoli.

Sagittario e Acquario

Settimana d’oro fortunata per il Toro ma la Luna piena non prevede lo stesso per il Sagittario, troppo concentrato sul lavoro. Probabilmente sarebbe meglio godersi le vacanze per ricaricare le energie e rivedere ogni cosa dopo un meritato riposo. In amore c’è il rischio di essere troppo possessivi ed egoisti e questo potrebbe impedire nuovi legami o consolidare quelli esistenti. Per questo una possibile soluzione sarebbe preparare la valigia e partire.

Nubi in vista anche per l’Acquario, che ancora deve affrontare qualche mareggiata prima di ritrovare la pace dei sensi. Purtroppo, la stanchezza fisica e mentale non aiuta a superare situazioni più complesse, solo ricaricando le batterie potrebbe essere tutto in discesa. Per scacciare i fantasmi del passato e ritrovare la forma, non serve piangersi addosso, ma riflettere e trovare gli stimoli giusti.

