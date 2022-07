D’estate molti di noi non desiderano spendere ore in cucina e optano per ricette facili e leggere. Insalate di riso e di pasta, ma anche insalatone ricche di vitamine e di nutrienti essenziali. L’importante è mantenersi leggeri e limitare al massimo i grassi animali e i condimenti molto calorici.

Oggi vogliamo parlare di una ricetta davvero buonissima che ci permette di preparare un piatto leggero e gustoso in pochi minuti e senza fatica. Ecco perché non serve saper cucinare per preparare questa ricetta virale il cui gusto ci sorprenderà.

L’importanza di seguire questi 4 passaggi

La ricetta che andremo ad esporre ci permette di preparare una verdura così buona come le carote seguendo dei semplicissimi passaggi. Questa preparazione al forno è molto rapida e ci permette di assumere tutte le vitamine contenute dentro a questo vegetale.

Un altro aspetto importante è che ridurremo al minimo i condimenti grassi. Le carote saranno buonissime così senza il bisogno di salse e oli. La lista di ingredienti è davvero limitata: carote, olio EVO, sale grosso e spezie come origano o pepe.

Possiamo cominciare pelando accuratamente le nostre carote. Dopo averle sciacquate sotto l’acqua possiamo asciugarle benissimo con un panno di cotone. A questo punto possiamo tagliarle longitudinalmente in 4, in modo da avere delle striscioline lunghe e sottili.

Non serve saper cucinare per preparare questa ricetta virale delle carote al forno pronte in un quarto d’ora

A questo punto possiamo passare alla fase più importante per la corretta riuscita della ricetta, ovvero il processo di marinatura. In un contenitore possiamo inserire le nostre striscioline e ricoprirle di olio extra vergine di oliva. Con le mani nude possiamo impastare in modo che l’olio ricopra uniformemente la nostra verdura. Questo processo permette di rendere il nostro piatto croccante, proprio come succede se vogliamo preparare delle patate al forno perfette.

Per essere sicuri che l’olio ricopra ogni angolo della superficie possiamo lasciare mezz’ora a marinare assieme al sale e alle spezie. A questo punto possiamo disporre le carote nella teglia, in modo che non si sovrappongano.

Quando il forno è già a 180° possiamo infornare per 10 minuti il nostro piatto. Trascorso questo tempo, con una pinza, possiamo girare le carote in modo che abbiano una cottura uniforme e lasciamo in forno per altri 5 minuti. Quando la nostra pietanza apparirà scura e lievemente appassita sarà pronta. Ora possiamo servire senza aggiungere alcun condimento.

