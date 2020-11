La tagliata di carne di bovino è un piatto bandiera di praticamente ogni ristorante. Si tratta di un taglio abbastanza pregiato e magro, amato anche dagli amanti dell’healthy food. Spesso è coronata da un contorno di patate o di verdure grigliate e il suo connubio con la rucola è una vera poesia. Anche il costo, tuttavia, non passa proprio indifferente. E se, invece, prepararla a casa fosse molto semplice ed anche economico? Ecco come preparare la tagliata di carne come al ristorante pronta in soli 9 minuti.

La scelta della carne e la sua preparazione

Il primo segreto per la preparazione della tagliata di carne è la scelta della materia prima. Fondamentale è rivolgersi al proprio macellaio di fiducia, che saprà certamente fornire un taglio di qualità. Una volta acquistata la carne, la stessa va tolta dal frigo una mezz’ora prima della cottura. Per ottenere una bella crosta colorata all’esterno, tamponare la carne con della carta assorbente. Questo impedirà di produrre eccessivi liquidi in padella e renderà la carne sufficientemente asciutta per colorarsi all’esterno.

Per una porzione, bisogna tagliare la carne della grandezza di circa il nostro palmo della mano. Dopodiché, la si cuoce e la si taglierà a piccole fette (da qui il nome tagliata), in senso trasversale con una lama ben affilata. Fondamentale è l’inclinazione del coltello durante il taglio. La carne dovrà apparire rosa vivo al centro e scura all’esterno.

La cottura e i tempi

Per preparare una tagliata di carne come al ristorante pronta in soli 9 minuti, sono fondamentali i tempi di cottura. Se le porzioni sono circa grandi quanto un palmo della mano, basterà cuocere entrambi i lati di ogni pezzo per tre minuti circa. Sei minuti di cottura saranno sufficienti per avere una carne di media cottura. Lasciandola in padella per qualche minuto in più o in meno, si potrà avere una rispettivamente carne ben cotta o al sangue.

Fondamentale è poi lasciare riposare la carne cotta, coperta per mantenere il calore, a riposare per altri 3 minuti. Così facendo, i succhi ritorneranno al centro della carne e si eviterà di perderli durante l’operazione di taglio. Affettate la carne in senso trasversale e riponetela su un letto di rucola condita. Una manciata di sale grosso e dell’olio leggermente soffritto con un po’ di aglio la renderanno perfetta come al ristorante.