Mangiare spesso la rucola ti fa stare meglio in salute e fa vivere meglio. Tra le piante erbacee, infatti, la rucola per la nostra alimentazione presenta delle spiccate proprietà benefiche. Da quelle drenanti e depurative, a quelle digestive e tonificanti. Mangiare spesso la rucola, di conseguenza, ci aiuta a liberarci dai liquidi in eccesso e dalle tossine accumulate nel corpo. Così come, con il suo sapore piccante, mangiare spesso la rucola significa prevenire problemi di stomaco, dall’ulcera alla gastrite, ed anche problemi al fegato.

Mangiare spesso la rucola ricca di fibre, vitamine e sali minerali

Mangiare spesso la rucola ti fa stare meglio in salute e fa vivere meglio si evince pure dalle proprietà nutrizionali della pianta erbacea. La rucola, infatti, è ricca di fibre e di sali minerali come il ferro, il magnesio, il potassio ed il calcio. Mentre per quel che riguarda l’apporto vitaminico nella rucola troviamo le vitamine C e K, alcune vitamine del gruppo B ed una buona dose di vitamina A.

La rucola è una pianta erbacea ottima pure come tisana

La presenza di sulforafano e di beta carotene, inoltre, fanno della rucola un rimedio naturale contro la formazione di tumori. In più, cosa che di certo non guasta, l’apporto calorico della rucola è bassissimo. Appena 25 calorie ogni 100 grammi per quella che, tra l’altro, è pure un’ottima pianta erbacea ad azione calmante. La tisana di rucola, infatti, è un ottimo rimedio naturale per favorire il rilassamento.

Per l’alimentazione, la rucola è ideale da sola oppure unita ad altre erbe per realizzare delle insalate. Per esempio, insieme alla cicoria o al radicchio. Oppure, per un piatto un po’ più calorico, si può portare la rucola a tavola con pomodorini e con scaglie di parmigiano. Come primo piatto veloce, inoltre, gli spaghetti con la crema di rucola rappresentano un ottimo abbinamento. Con la rucola si possono preparare pure rotoli di frittata o di mozzarella farciti. Così come sono in tanti ad amare la pizza prosciutto crudo, rucola e parmigiano.