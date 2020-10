È possibile tagliarsi i capelli in casa da soli risparmiando sul parrucchiere e senza drammi? Ebbene, i capelli sono un elemento fondante del nostro look. Li coccoliamo, cerchiamo lo shampoo e il balsamo perfetto per loro. E quando è ora di tagliarli ci affidiamo al miglior professionista in zona. Ma che succede se vogliamo sperimentare o se non abbiamo tanti soldi da spendere? Ecco, dunque, come tagliarsi i capelli in casa da soli risparmiando sul parrucchiere e senza drammi.

Iniziamo dalla frangia!

Ovvio, se non siamo esperti non possiamo creare acconciature elaborate. Possiamo, però, iniziare in modo semplice con tagli dritti e facili. Uno di questi può essere la frangia. Chi ha già la frangia può approfittarne, invece, per darle una spuntata! Come possiamo tagliarci la frangia da sole? Bisogna iniziare facendo la riga in mezzo ai nostri capelli. Dopodiché, dobbiamo raccogliere la ciocca bagnata che vorremo tagliare. Tagliarsi i capelli in casa da soli risparmiando sul parrucchiere e senza drammi non è una mera chimera…

Lo spessore sarà dato da quanti capelli prenderemo a partire dalla fronte verso il retro della testa. Attenzione, invece, a non esagerare prendendo troppi capelli ai lati! La frangia, infatti, deve coprire solo la fronte e non le tempie. Una volta scelto il ciuffo, legatelo con un elastico. Quindi, senza tirare i capelli tagliate un pò sotto la lunghezza desiderata. Infine, sciogliete i capelli e aggiustate la lunghezza, o correggete le imprecisioni, secondo il vostro gusto. Ricordate che, una volta asciutti e più leggeri, i capelli si accorciano!

Possiamo, inoltre, spuntare la lunghezza dei nostri capelli. Quando questi sono troppo lunghi e vogliamo togliere qualche centimetro possiamo appoggiarci al fai-da-te. Non varrebbe la pena andare dal parrucchiere per una cosa così semplice. In questo caso, è possibile utilizzare anche i capelli asciutti. Ci sono due metodi. Il primo prevede di legare i capelli in una coda bassa. Dopodiché, bisogna porre un elastico all’altezza che vogliamo tagliare. E zac! Con delle forbici adatte possiamo togliere i capelli in eccesso. Bisogna fare attenzione, però, ad andare dritti!

Il secondo metodo utilizza, invece, i codini. Bisogna dividere i capelli in due codini uguali e appoggiarli sul nostro petto. In questo modo, davanti a uno specchio, potremo paragonare le due lunghezze. Infine, basta seguire la solita indicazione: porre un elastico all’altezza desiderata e tagliare. Se un ciuffo sarà più lungo dell’altro, si possono operare semplici correzioni su una quantità minore di capelli.