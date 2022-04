In tempi dove anche poche decine di euro in più o in meno possono fare la differenza, scegliere una hybrid invece della classica auto a benzina potrebbe essere una scelta intelligente. Ci sono molte ragioni che spiegano perché scegliere un’ibrida: vantaggi e svantaggi sono diversi, e secondo alcuni addirittura non conviene. Certo, di base il costo è più elevato rispetto a un’auto a benzina. Ma bisogna calcolare anche tanto altro. Ad esempio, il costo del bollo auto. In molte Regioni, i possessori di auto ibride hanno delle importanti agevolazioni. In alcune addirittura il pagamento del bollo è esentato per i primi cinque anni dopo l’acquisto di un’auto ibrida. Altro vantaggio rinvenibile nell’uso di tutti i giorni è l’esenzione per i “grattini”. Di norma, le auto ibride sono esentate dalle strisce blu, dai parcometri e in generale dai parcheggi a pagamento.

Questo avviene soprattutto per incentivare l’uso di mezzi ecologici nei centri cittadini e di conseguenza ridurre l’inquinamento. Il più grande vantaggio di un’auto ibrida è però tagliare i consumi non di poco. Infatti, di norma il loro costo è decisamente ridotto rispetto alle auto a benzina. Queste ultime mediamente hanno una resa di circa 500 km con un pieno, che diventano 600 nel caso di motori diesel. Le ibride, invece, possono arrivare anche a 800 o 1000 km. Ovviamente, in quest’analisi non si stanno prendendo in esame le hybrid cosiddette plug-in, ovvero quelle che hanno bisogno di essere ‘ricaricate’ tramite presa elettrica, né le Mild-Hybrid. In questo articolo si parla principalmente delle cosiddette Full Hybrid, ovvero quelle auto dove batteria e motore a combustione concorrono entrambi alla trazione del mezzo. La batteria, di norma, si ricarica sfruttando l’energia della frenata.

Tagliare i consumi non solo in casa ma anche con l’auto, per questo motivo è meglio scegliere un’ibrida invece della benzina

I Governi hanno tutto l’interesse a ridurre le emissioni, e incentivano continuamente l’acquisto delle auto ibride. Basta vedere, per esempio, quanto fatto con il cosiddetto Ecobonus. Ma com’è possibile che una ibrida consumi così poco rispetto al motore a benzina? Presto detto. Il vero trucco è nello stile di guida, non solo nella tipologia di motore. Sfruttando il cosiddetto “gliding”, in italiano “veleggiamento”, è possibile fare in modo che l’auto cammini praticamente a consumo zero anche a velocità di crociera normali. Una volta arrivati ai 60-80 km/h, tenendo l’acceleratore a filo, l’auto semplicemente sfrutterà il regime minimo del motore con l’energia della batteria elettrica. In questo modo, rimarrà in velocità, continuando a camminare senza consumare benzina. Facilissimo raggiungere consumi veramente minimi con questo semplice trucco.

