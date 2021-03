Ridurre lo spreco d’acqua è doppiamente conveniente sia da un punto di vista etico sia da un punto di vista economico. Non ci facciamo neanche caso, ma un consumo eccessivo d’acqua su base annua ha dei costi che possono diventare difficilmente sostenibili.

In fondo l’acqua è il bene che usiamo per fare praticamente qualsiasi cosa: mangiare, lavarci, pulire casa e molto altro. Si capisce, dunque, come senza la giusta attenzione le fatture dell’acqua possano raggiungere facilmente importi astronomici. Seguiamo questi pratici consigli: tagliamo così i costi dell’acqua in bolletta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Doccia anziché bagno

Fare un bel bagno è sicuramente più rilassante di una doccia, ma alla fine il risultato è lo stesso. Tuttavia c’è una grande differenza. Le stime delle associazioni dei consumatori rivelano che il bagno in vasca produca un consumo più alto del 75% rispetto a una doccia.

Attenzione al tempo impiegato per la doccia

Se fare la doccia rispetto al bagno è sicuramente più conveniente, anche fare la doccia non è esente da costi inattesi. Per ogni minuto con il getto d’acqua aperto consumiamo mediamente dai 6 ai 10 litri d’acqua. Per ottimizzare il consumo di questo bene vitale, gli Esperti consigliano di non passare più di 6-8 minuti dentro la doccia.

Occhio a barba e denti

Una cattiva abitudine molto comune in bagno è quella di tenere aperto il rubinetto del lavandino mentre ci si rade la barba o si lavano i denti. Queste azioni, di norma, richiedono almeno cinque minuti.

Se consideriamo che per ogni minuto scorrono circa 6 litri d’acqua, non è difficile rendersi conto che sprechiamo almeno 30 litri d’acqua ogni volta. Possiamo evitarlo semplicemente chiudendo il rubinetto e riaprirlo quando è necessario.

Lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

Un altro modo eccellente per ottenere una bolletta esosa è quello di fare un uso improprio di due importanti elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

In questo caso, grazie ai giusti accorgimenti, possiamo risparmiare tanto sulla bolletta dell’acqua quanto su quella dell’energia elettrica. Dunque, sfruttiamo l’azione di questi elettrodomestici sempre a pieno carico, evitando di usarli in maniera inefficiente. Tagliamo così i costi dell’acqua in bolletta.