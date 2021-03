Siamo sempre molto attenti ad ogni aspetto che riguarda il bagno di casa, igiene soprattutto. In un recente articolo abbiamo trattato l’argomento, indagando i motivi alla base di eventuali cattivi odori che si manifestano in questo ambiente della casa.

In un altro vecchio articolo, invece, abbiamo svelato una chicca che ha stuzzicato la curiosità di molti Lettori. Abbiamo cioè svelato perché solo in Italia o quasi si fa uso del bidet in bagno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La guida di oggi è finalizzata ad offrire una risposta al problema di chi ha una sala da bagno angusta. Dunque, vediamo qual è la soluzione incredibile per chi ha un bagno piccolo.

La soluzione incredibile per chi ha un bagno piccolo

In un bagno moderno che si rispetti non devono mancare il water e il bidet, oltre al lavandino ovviamente. Se questa affermazione apparentemente può sembrare scontata, spesso può rivelarsi di difficile attuazione per chi non gode di ampi spazi.

Tuttavia, esiste la possibilità di coniugare l’organizzazione efficiente degli spazi del bagno con i massimi standard di igiene personale. La soluzione incredibile per chi ha un bagno piccolo è l’installazione di un unico sanitario che incorpori sia il water sia il bidet. Quindi, con un solo sanitario sarà possibile sfruttare gli spazi scarsi, senza rinunciare alla soddisfazione delle nostre esigenze.

Si tratta di un’innovazione tecnologica che consente a tutti di avere un bagno perfettamente funzionante. Anche a chi, purtroppo, ha un bagno stretto e lungo o comunque molto risicato.

A differenza di quanto si possa pensare, peraltro, questo tipo di soluzione non è molto costosa. I prezzi di mercato di un water con il bidet integrato si aggirano intorno ai prezzi dei sanitari acquistati separatamente.

In alcuni casi, questo sanitario due in uno può costare anche meno rispetto alle soluzioni tradizionali. I getti d’acqua e l’intensità del flusso possono essere stabiliti direttamente dall’utente. Motivo per cui questo sanitario risulta molto efficiente per la cura dell’igiene intima.