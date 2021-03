Per anni il mondo femminile si è chiesto cosa passasse per la testa di un uomo. Le diversità tra uomini e donne sono ormai note. Inoltre, grazie a questo articolo si ha anche a disposizione una guida pratica per capire la donna. A questo punto non serve che una guida anche per il mondo maschile.

Non si è mai banali nel dire che un uomo pensa per prima cosa a soddisfare i suoi bisogni primari. Mangiare, bere, dormire e l’appagamento nella sfera sessuale. Se queste cose per una donna sono la base a cui neanche pensa per sentirsi felice, per l’uomo non è così.

Lui ha bisogno di sapere che queste poche e semplici cose sono soddisfatte, per poi passare a tutto il resto.

Per sapere cosa rende felice un uomo bisogna partire da questo

Per stare bene in una relazione di coppia l’uomo deve sapere che può soddisfare le esigenze della sua partner. Ciò che più tormenta un uomo innamorato è il non sapere come rendere felice la propria compagna.

Quando questo accade stimola la produzione di testosterone. Anche definito il re degli ormoni.

Cosa fare per produrre testosterone

Responsabilità, competizione, definizione degli obiettivi e risoluzione dei problemi sono fattori fondamentali. Come anche la giusta dose di pericolo e potere, i progetti, il conquistare. Vedere il risultato finale e avere successo.

Se un uomo ha fiducia in sé tutti questi fattori aumenteranno la secrezione di testosterone rendendolo entusiasta. Al tempo stesso per chi non ha fiducia in sé tutto questo può diventare una fonte di depressione e stress.

I modi per produrlo sono tanti, anche se la donna può fare la sua parte. Per sapere cosa rende felice un uomo bisogna partire da questo. Un uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato e amato. Il consiglio è quindi quello di ridurre o meglio evitare i rimproveri, i “te l’avevo detto” e il sottolineare le mancanze. Favorendo gli apprezzamenti e la condivisione di ciò che entrambi amano fare.