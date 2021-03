La pandemia che stiamo vivendo ha portato molti genitori a igienizzare tutto ciò che può essere nocivo per i nostri bambini.

Oltre alle superfici come i pavimenti o gli indumenti, i giocattoli sono spesso al centro delle attenzioni delle mamme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Se sono di grandi dimensioni, non dobbiamo compiere grandi sforzi, potendo utilizzare detersivo e spugna. Le dolenti note arrivano quando abbiamo mille mattoncini da pulire e risciacquare. Si rischierebbe di trascorrere mezza giornata solo a igienizzare Lego.

Ecco, quindi, alcuni trucchi semplici per pulire, conservare e organizzare i Lego!

Come pulire i Lego

Semplicemente mettendoli in lavatrice! Ora spieghiamo come.

Ci muniremo di una retina per il bucato a maglie strette. È bene verificare che anche i pezzi più piccoli non passino attraverso le maglie della retina. Onde evitare che il mattoncino finisca nel filtro e danneggi la lavatrice.

Utilizzeremo come detergente quello che si usa per lavare l’insalata. Altrimenti potremo optare per un detersivo per lavatrice biologico.

Selezioneremo un lavaggio breve a massimo 40° e imposteremo anche due risciacqui. Occorre ricordarsi di togliere l’opzione centrifuga altrimenti il rumore sarà veramente assordante.

Estraete la retina con i Lego e metteteli ad asciugare al sole. Missione compiuta!

Come conservarli e organizzarli

Naturalmente quando il numero di mattoncini diventa insostenibile per le confezioni di cartone originali possiamo adottare questi semplici accorgimenti.

Prima di tutto occorre dividerli per colore, dimensione etc. Poi si possono riporre in un cassetto e dividerli con l’aiuto di un organizer per biancheria intima. In questo modo si possono riempire i riquadri con i mattoncini colore per colore.

In alternativa ci si può avvalere di fustini di cartone per il detersivo da bucato. Si possono dipingere dello stesso colore del mattoncino. Una volta terminato il gioco, possono essere riposti uno a fianco dell’altro. In una libreria o in un armadio.

Le schede e le istruzioni possono poi essere riposte in un raccoglitore oppure in una cartelletta.

Con questi trucchi semplici per pulire, conservare e organizzare i Lego, non ci saranno più mattoncini ovunque per casa!