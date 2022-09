Tagli di capelli corti per un effetto anti age senza sforzo, perfetti a 50 anni

Appagate, forti e consapevoli, le donne over 50 sanno quello che vogliono, soprattutto dal proprio parrucchiere. Dopo anni di prove e sperimentazioni, alla soglia dei famosi “anta”, ogni donna conosce la sua chioma. Riccia o liscia, poco importa! Ciò che conta è trovare uno stile che migliori l’autostima, affermi una certa femminilità e che dovrà essere sfoggiata con disinvoltura. Il tutto, ovviamente, cercando di non rovinare i capelli, già resi più fragili dall’invecchiamento.

I tagli di capelli corti, in genere, sono una vera salvezza per le donne mature. Un buon modo per creare forme e volumi briosi e più giovanili e allo stesso tempo, avere chiome pratiche da gestire. A tal proposito, ricordiamo che una giusta idratazione dei capelli è fondamentale per una buona messa in piega (a tutte le età). Per questo, meglio affidarsi a maschere e ristrutturanti, almeno una volta al mese. Per tutte coloro che non hanno proprio il tempo di attendere la posa, potrebbero provare alcuni prodotti che agiscono di notte.

Trovare un giusto compromesso tra le esigenze dei nostri capelli e i nostri gusti personali può trasformarsi in un vero dramma. Fortunatamente, gli esperti del settore hanno messo in campo una serie di opzioni che accontentano proprio tutte.

Ad esempio, ecco le migliori acconciature per le donne che indossano gli occhiali

La forma del viso è fondamentale per capire quale taglio possa o meno valorizzarci. Inoltre, anche accessori come gli occhiali possono condizionare il risultato di un’acconciatura. Tra le diverse opzioni, suggeriamo:

il pixie lungo, un taglio sempre di moda che si adatta a qualsiasi forma del viso.

I tagli lunghi con ciuffi laterali che incorniciano il viso e nascondono un po’ la montatura degli occhiali, creando un gioco di volumi che armonizza il volto.

Il bob pettinato, un taglio ordinato e sempre di classe che si sposa perfettamente con l’aspetto più rigoroso di chi indossa gli occhiali.

Ed ora, è il momento di scoprire i tagli di capelli corti per un effetto anti age senza sforzo, perfetti a 50 anni

I tagli di tendenza per il prossimo autunno e inverno 2022 propongono un mix di eleganza, femminilità e un pizzico di trasgressione. Tra i must di stagione, tornano le scalature e le frange. Il caschetto corto, dal tono maschile, rende più fresco il volto di tutte le donne. Si consigliano ciuffi frontali leggermente più corti che rendono il look ancora più intrigante.

Per le donne over 50 dai capelli ricci, o mossi, si consiglia un taglio corto, leggermente più lungo nella parte superiore, mentre i lati dovranno essere sfumati in senso verticale. In questo modo si potrà dare il giusto volume ai capelli.

Per chi non ama strafare ma vuole, in ogni caso, puntare su un taglio alla moda, moderno e giovanile dovrebbe provare un corto soft. Un taglio che ricalca la forma naturale dei capelli che cadono sulle spalle. Si può arricchire il look con una frangia frontale, strategica anche per nascondere le piccole rughe d’espressione sulla fronte.

Lettura consigliata