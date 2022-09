Gli amanti dei mercatini dell’antiquariato sanno bene quanto, questi luoghi, sembrino davvero magici. Basta visitarli una volta per rimanere stregati dall’atmosfera che creano, unica nel suo genere.

Da qualche tempo a questa parte sono diventati un appuntamento fisso per curiosi e appassionati d’arredo e storia. E sono così amati da essersi ormai diffusi in tutte le regioni d’Italia.

Le bancarelle riempiono le strade, e si affollano di tantissimi oggetti degli stili più diversi. Qui si perde la concezione del tempo, per cercare l’oggetto più bello che ci faccia innamorare.

Ogni soprammobile, cimelio o ceramica che possiamo trovare in questi luoghi, racconta una storia diversa. Per questo motivo, moltissime persone decidono di non perdersi neanche un mercatino, percorrendo anche km e km di strada.

Scandagliamo il nord Italia, alla ricerca di qualche mercatino davvero imperdibile.

Ecco dove vedere alcuni tra i mercatini dell’antiquariato più belli d’Italia

Partiamo dal Piemonte, e più precisamente dal suo capoluogo, Torino.

Proprio qui si può visitare lo storico “Gran Balon”, ovvero il mercatino dell’antiquariato più importante della regione. Chi ama il vintage e il collezionismo non potrà assolutamente perdere questo evento, che si svolge la seconda domenica di ogni mese.

Qui troveremo 300 banchi, su cui gli artigiani e i collezionisti propongono i loro prodotti e manufatti migliori.

Spostiamoci in Lombardia

Arriviamo in Lombardia, regione che, oltre alla famosa pianura, ospita anche montagne, cascate e laghi. Infatti potrà sembrare incredibile, ma proprio vicino Milano è possibile anche visitare delle meravigliose cascate naturali.

Bisogna, però, aspettare la terza domenica di ogni mese per camminare tra i banchetti del mercatino dell’antiquariato di Brera.

Gli espositori propongono oggetti come antiche ceramiche e mobili, ma anche manufatti artigianali. Stiamo parlando, ad esempio, di gioielli, quadri, ma anche francobolli o libri da collezione.

Tutto sa di storia, e sarà un piacere ammirare da vicino questi cimeli antichi.

Mercatini imperdibili della regione Veneto

Qui dovremo visitare il “Mercatino delle cose d’altri tempi”, che ha luogo ogni ultima domenica del mese. La sua rilevanza nell’ambito è enorme, e infatti si tratta di uno dei maggiori mercatini d’antiquariato dell’intera Europa.

Si svolge nelle vicinanze di Villa Contarini, una delle più grandi ville del Veneto, situata a Piazzola sul Brenta.

Anche qui i partecipanti presentano la propria merce ai tantissimi amanti del genere. Quindi ecco dove vedere alcuni tra i mercatini dell’antiquariato più visitati del nostro Paese.

Visitando questi luoghi imperdibili, non torneremo a casa con dei semplici acquisti, ma con dei veri e propri pezzi d’arte.

