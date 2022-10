Sempre più persone prediligono acquistare online piuttosto che in negozio per la vastissima offerta di prodotti a prezzi a volte più convenienti. Tuttavia non sempre dietro le offerte o prezzi bassi c’è davvero il risparmio e talvolta si potrebbe rischiare addirittura di acquistare prodotti non originali. Si pensi a chi si è ritrovato a stipulare una polizza assicurativa risultata falsa perché tratti in inganno da prezzi super vantaggiosi. In questi casi l’ignaro malcapitato rischierà una multa da 866 euro a 3.464,00 oltre all’eventuale sequestro del veicolo. Lo stesso potrebbe capitare anche per quanto riguarda le vendite porta a porta o presso venditori non autorizzati. Pertanto è fondamentale non lasciarsi ingannare e seguire delle poche regole che ci mettono al riparo da acquisti di prodotti contraffatti. Questi ultimi sono tutti quei prodotti copiati e venduti senza alcuna autorizzazione dell’azienda proprietaria del marchio stesso. Attualmente la contraffazione non risparmia nessun settore, si può trovare davvero di tutto, dall’abbigliamento, all’elettronica, fino anche ai prodotti alimentari. Talvolta distinguere il prodotto originale da quello contraffatto potrebbe risultare anche piuttosto difficoltoso.

Attenzione perché questi beni potrebbero essere contraffatti

Ma come fare a capire se ci si trova innanzi ad un prodotto contraffatto? Il Ministero dello Sviluppo Economicofornisce pochi e semplici consigli da seguire per non cadere nella trappola. La prima e forse la più importante è quella di evitare dal comprare prodotti troppo economici. Un prezzo troppo basso potrebbe indicare proprio la scarsa qualità del prodotto rispetto a quello originale. Seconda regola è quella di rivolgersi sempre a venditori autorizzati che offrono garanzie sulla merce. Nonché diffidare dei prodotti venduti per strada o comunque da venditori irregolari, mercatini improvvisati, ecc. Altra regola fondamentale se si intende acquistare un bene di valore rilevante è avvalersi della consulenza di professionisti specializzati che conoscano approfonditamente il prodotto.

Occhio anche all’etichetta e alle modalità di vendita

È assolutamente importante controllare sempre la carta d’identità del prodotto, ovvero la sua etichetta. Non fidarsi di quelle con scritte minuscole o poco chiare e prive dell’indicazione d’origine e del marchio CE. Quelle più corrette garantiscono all’acquirente la migliore conoscenza della provenienza del prodotto e delle sue caratteristiche. Inoltre è necessario assicurarsi che i prodotti abbiano confezioni e imballaggi integri. Mentre le ultime due regole riguardano le modalità delle vendite. È importante prestare cautela nelle vendite porta a porta e porre particolare attenzione sull’acquisto di prodotti proposti su internet o programmi televisivi. Ciò soprattutto quando non è possibile prendere visione della merce prima dell’acquisto e/o non si possa restituirla dopo. Pertanto è importante prestare attenzione perché questi beni potrebbero essere falsi e nocivi per la salute. Solo così può contrastarsi un fenomeno connesso ad organizzazioni criminali che lede le aziende e mette a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori.

