,A volte i malintenzionati non hanno nessun tipo di scrupolo. E, con ingegno e furbizia, tentano in tutti i modi di truffarci e di estorcere informazioni o denaro. Dato che con l’arrivo dei cellulari e della tecnologia questo fenomeno si è esteso sempre di più dobbiamo fare molta attenzione. Conoscere tutti gli inganni che possono avvenire tramite messaggi, SMS o chiamate sicuramente può aiutarci a difenderci e a proteggere i nostri dati. Oggi, in particolare, vogliamo fare riferimento a un inganno simile. Perciò, facciamo attenzione a questa chiamata truffa che hanno già ricevuto tantissime persone e che potrebbe prosciugare il nostro conto telefonico.

Una chiamata indesiderata da numeri esteri potrebbe mettere a rischio tutti i soldi che abbiamo sul telefono

Capita spesso di ricevere chiamate da numeri sconosciuti, anche esteri, e di rispondere perché pensiamo si tratti di qualche offerta o promozione. Non è raro, infatti, che le compagnie telefoniche abbiano sedi estere. O, semplicemente, molti di noi hanno parenti e amici che vivono in altri Stati. Dunque, se vediamo un numero così, potremmo rispondere perché crediamo sia una chiamata innocua. Invece, potrebbe trattarsi anche dell’inganno di cui stiamo parlando che ci porterebbe a spiacevoli conseguenze.

In cosa consiste la chiamata truffa

In sintesi, la chiamata di cui stiamo parlando, come abbiamo già evidenziato, viene da un numero estero. Il malintenzionato, dopo pochi squilli, staccherà immediatamente la telefonata e aspetterà di farsi richiamare. E quando noi, ignari dell’inganno, richiameremo, ci verranno sottratti diversi soldi dal conto telefonico, rischiando anche di arrivare in debito. Per risolvere il problema, quindi, possiamo chiedere al nostro gestore se per sicurezza possiamo bloccare le chiamate internazionali. O, se non vogliamo ricorrere a soluzioni così drastiche, possiamo scrivere un messaggio ai cari che vivono in un altro Paese e chiedere se sono stati loro a chiamare. L’importante, comunque, sarà fare attenzione a questa chiamata truffa che hanno già ricevuto tantissime persone e che potrebbe prosciugare il nostro conto.

Approfondimento

Attenzione a non rispondere a questa chiamata che stanno ricevendo molti nell’ultimo periodo