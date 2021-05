Finalmente possiamo partire per le vacanze. Abbiamo preparato tutto il necessario. La casa è in ordine ma abbiamo un grosso problema. Non c’è nessuno che può prendersi cura delle nostre piantine. Tutti gli sforzi fatti per avere un balcone bello da far invidia saranno vani. Quando rientreremo i fiori saranno appassiti e le piante ormai morte. Ma non è così. Esistono diversi metodi per irrigare le nostre piante quando non ci siamo. E in base al tempo che staremo via si possono usare trucchi diversi.

Le bottiglie di plastica sono utili ma antiestetiche

È sicuramente un metodo pratico ed economico. Ma vedere quelle bottiglie infilate nei nostri vasi è un colpo al cuore. Abbiamo curato alla perfezione l’estetica del nostro balcone e ora roviniamo tutto. Se le piante non sono visibili, si possono usare tranquillamente. Abbiamo spiegato in questo articolo come fare. Ma se ci teniamo all’estetica e vogliamo metodi più efficienti e discreti, eccone alcuni.

Niente bottiglie di plastica brutte da vedere sul nostro balcone fiorito con questi metodi per annaffiare le piante quando siamo in vacanza

Prima di tutto, se stiamo via tanto tempo e siamo delle amanti delle piante, pensiamo ad un sistema di irrigazione. Quello a goccia con timer è l’ideale. Serve un rubinetto esterno però. Quindi valutiamo se si può usare nel nostro balcone. Con la batteria carica possiamo stare tranquilli per molto tempo.

Le anfore di terracotta sono perfette se si ha spazio a disposizione. Belle da vedere, grazie al materiale poroso trattengono meglio l’acqua. E la lascia passare più lentamente. Con questi vasi si può stare tranquilli anche una settimana.

Per finire la soluzione più comoda ed economica di tutte. I beccucci di terracotta a rilascio lento. Sono discreti e per niente visibili. Si collegano con un tubicino ad una bacinella con l’acqua. Bagnano lentamente il terriccio delle nostre piante e sono comodissimi. Si infilano nel vaso e si possono calibrare a seconda del tempo necessario. Si trovano in commercio a meno di 10 euro per tre beccucci. L’importante è usare un contenitore con l’acqua più alto del vaso da innaffiare. Con la capienza giusta possiamo stare via anche un mese e non temere per le nostre piante.

Quindi, niente bottiglie di plastica brutte da vedere sul nostro balcone fiorito con questi metodi per annaffiare le piante quando siamo in vacanza. Con uno di questi metodi si ottiene lo stesso risultato senza intaccare la bellezza del nostro balcone.