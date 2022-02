Può capitare che il nostro telefono o il nostro computer di colpo diventino più lenti e meno reattivi nei comandi. Soprattutto quando si tratta di navigazione, notiamo che ci mette un po’ per entrare sui siti cercati e che, in generale sia meno prestante di quando lo abbiamo acquistato.

In realtà, non dobbiamo pensare subito al peggio, ma considerarla come una cosa normalissima. Dopo diverso tempo di utilizzo, infatti, capita che i nostri dispositivi si riempiano di informazioni, spesso troppe e superflue. Oltre ai documenti, alle fotografie e ai messaggi, la memoria può essere inondata da troppe informazioni.

La memora piena rallenta il telefono

A tal proposito, in questo articolo precedente, avevamo parlato di come è possibile velocizzare o nostri pc di qualsiasi marca e genere, in modo completamente gratuito e soprattutto facilmente. Più o meno vale la stessa regola anche per i nostri telefoni cellulari.

Sono degli immagazzinatori di informazioni e lo fanno costantemente. Memorizzano ogni nostro passo e ogni nostra ricerca in un database funzionale a facilitare le mosse successive e a suggerirci la risposta più cercata o la soluzione per noi più veloce. Ma ci sono alcune cose che appesantiscono solamente i nostri dispositivi, risultano alla fine obsoleti anche nelle ricerche rapide. Cosa fare quindi?

Svelato il trucco infallibile per liberare la memoria dei nostri smartphone Android o iPhone aumentando le prestazioni e la velocità in un baleno

Prima di pensare subito all’assistenza, proviamo a velocizzare il nostro telefono da soli con una mossa astuta e facilissima. Cancellare la cronologia e i cookies memorizzati nell’archivio di Google o del nostro motore di ricerca preferito.

Per farlo dovremo semplicemente andare sulle impostazioni usando in 3 “pallini” in alto o in basso a destra. Schiacciare su impostazioni e su cancella cronologia e cookies.

Questo procedimento vale per gli Android. Mentre, per gli iPhone dovremo andare su impostazioni nella schermata principale e non direttamente sul web, cercare il nostro motore di ricerca e da qui cancellare i dati memorizzati.

In questo modo potremmo anche liberare una buona parte della parte della memoria di navigazione. Ricordiamoci, però, che è impossibile eliminarla tutta, poiché una buona parte di questa è piena di dati che abbiamo salvato sui siti che usiamo abitualmente, sulle password memorizzare con il nome utente, dalle nostre pagine preferite e dalle nostre ricerche rapide. Finalmente è stato svelato il trucco infallibile per liberare la memoria dei nostri smartphone, in un click.